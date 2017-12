Sardegna - auto sventrata dal guard rail : 3 giovani in gravissime condizioni : Cosa sia accaduto esattamente la scorsa notte, poco dopo le 3, sulla provinciale 24 all’altezza del bivio per Posada, ancora non si sa. L’unica certezza è che tre giovanissimi di Siniscola, Roberto Mazzette 24 anni, Manuel Satta, anche lui 24enne e Angelo Amabile che di anni ne ha 22, sono ricoverati in gravissime condizioni all’ospedale di Nuoro, dopo che la loro vecchia Fiat Panda è stata letteralmente aperta in due dal guard rail. Il più ...

Autodromo di Sardegna verso ampliamento : ROMA, 25 DIC - ampliamento in atto per l'Autodromo di Sardegna 'Franco di Suni', la poliedrica struttura che sorge a Mores (Sassari), ideata e realizzata dalla famiglia Magliona. Proprio Omar Magliona,...

Sardegna - muore a 14 anni travolto dall’autobus Video : Ha gridato. Ha chiesto aiuto agli altri compagni. Ma purtroppo per il povero Antonio Meloni, 14 anni, non c’è stato nulla da fare. E’ stato infatti travolto dal pullman che dieci minuti prima delle 7 e trenta di ieri mattina, da Ittiri l’avrebbe dovuto portare a Sassari, insieme ad altri studenti. Che hanno cercato in tutti i modi di bloccare il mezzo. Hanno gridato, chiesto aiuto ma purtroppo l’impatto è stato inevitabile. Ora le indagini ...

Sardegna - muore a 14 anni travolto dall’autobus : Ha gridato. Ha chiesto aiuto agli altri compagni. Ma purtroppo per il povero Antonio Meloni, 14 anni, non c’è stato nulla da fare. E’ stato infatti travolto dal pullman che dieci minuti prima delle 7 e trenta di ieri mattina, da Ittiri l’avrebbe dovuto portare a Sassari, insieme ad altri studenti. Che hanno cercato in tutti i modi di bloccare il mezzo. Hanno gridato, chiesto aiuto ma purtroppo l’impatto è stato inevitabile. Ora le indagini ...

Perché sbaglia chi vuole l'autonomia in Sardegna : Discorso scivoloso, quello sull'identità.Da gestire con molta attenzione. Il professor Francesco Remotti ci aveva scritto un libro: L'ossessione identitaria. La tesi era semplice: di sola ed esclusiva identità non si può vivere.Siamo fatti di strati. In particolare noi sardi, con una storia complicata.A Roma sono considerato sardo, sempre e comunque, con il contorno delle banalità, dall'accento al carattere.A Londra o ...

Sardegna - muore a 14 anni travolto dall'autobus che doveva portarlo a scuola : La corsa per riuscire a trovare un posto a sedere sul pullman gli è stata fatale. Autista e testimoni sotto choc. L'azienda di trasporti ha avviato un'indagine...