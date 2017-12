San Silvestro | c' è già un ferito a Napoli | 14enne vittima di un petardo ad Agnano

Rieti - San Silvestro da tutto esaurito ma al Terminillo restano nodi irrisolti : Rassegne, concerti e spettacoli teatrali tutti a ingresso gratuito, proseguiranno fino al 7 gennaio. 'E' la prima stagione, da dieci anni a questa...

San Silvestro in città e provincia : la guida oggi in edicola : Nelle pagine dell'economia invece buone notizie per l'occupazione che segna un saldo positivo Per lo sport inoltre spazio al bilancio del Brescia Calcio. Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti a "...

Capodanno - ma chi era San Silvestro? : cn_read_more title="Perché le lenticchie portano fortuna?" url="https://www.vanityfair.it/vanityfood/ricevere/15/12/30/lenticchie-Capodanno-portafortuna" LA NOTTE PRECEDENTE Nel mondo occidentale il ...

Felice anno nuovo! Ecco l’allegro e significativo doodle di Google per San Silvestro : Come annunciato nei giorni scorsi, Google ci regala oggi, San Silvestro, 31 dicembre 2017, l’ultimo doodle dell’anno per augurarci un “Felice anno nuovo!“: “I nostri amici piumati hanno apprezzato le loro deliziose tradizioni ed ora stanno salutando l’anno nuovo con in mano delle stelle filanti. Mentre ammirano i fuochi d’artificio, ripensano a quanto è stato divertente trascorrere tempo ...

Capodanno - ma chi era San Silvestro? : È questione di storia, di tradizione, di riti e di scienza. Tutto nella notte che porta dal 31 di dicembre al primo di gennaio, la notte fra l’ultimo giorno di un anno, in questo caso del 2017 e il primo del successivo, per il 2018. Dalla notte dei tempi è momento di espiazione, di chiusura di un ciclo e dell’inizio di un altro (quest’anno il primo di gennaio è anche un lunedì, ottimo per far partire i buoni propositi). Non sempre però fine e ...

«Felice anno nuovo!» - il doodle di Google per la notte di San Silvestro : Anche per questa fine dell'anno Google ha deciso di fare un doodle speciale: i protagonisti sono due pinguini e due uccelli tropicali The post «Felice anno nuovo!», il doodle di Google per la notte di San Silvestro appeared first on Il Post.

Buone Feste! Ecco perché il 31 dicembre è San Silvestro : A San Silvestro è un santo il cui nome è diventato sinonimo dei festeggiamenti di fine anno, non perché fosse particolarmente allegro, ma semplicemente perché morì il 31 dicembre del 335, e venne ben presto venerato come santo dalla città di Roma. Al suo nome sono legati eventi importanti per Roma ed il Cristianesimo: è stato papa al tempo di Costantino, l’imperatore che riconobbe ai cristiani la libertà di culto. Riformò il calendario e ...

Botti San Silvestro Napoli : Si sono fortunatamente addolcite, negli ultimi anni, le statistiche sulle vittime dei Botti di San Silvestro nel Napoletano. Eppure ogni volta, in prossimità della mezzanotte fatidica c'è qualche nuovo, pericoloso petardo che il marketing clandestino dei fuochi illegali, con relativi sequestri e denunce, porta alla pubblica attenzione. Quest'anno il botto più ...

Previsioni Meteo - San Silvestro riporta il caldo sull’Italia : temperature in forte aumento - verso i +25°C in Sardegna! : Dopo l’ondata di freddo che nei giorni scorsi ha colpito l’Italia e il Mediterraneo centrale, le temperature stanno sensibilmente aumentando in tutta l’Europa meridionale. Nell’ultimo Sabato del 2017, infatti, abbiamo avuto un clima tipicamente primaverile in gran parte della Spagna, nella Francia meridionale e persino sulle isole maggiori dell’Italia. In Francia spiccano i dati del Sud del Paese con +21°C a ...

San Silvestro - ecco come cambia il traffico : Spettacoli itineranti nell'Oltrarno. ecco i provvedimenti e i servizi previsti. POLIZIA MUNICIPALE- Confermato il servizio dedicato della Polizia Municipale. Saranno oltre 110 gli agenti a lavoro fra ...

'Maitunate' e concerti di San Silvestro : Campobasso si prepara a salutare il 2017 : Gli eventi e gli spettacoli organizzati per il 31 dicembre e per Capodanno dall'amministrazione comunale Campobasso. Campobasso si prepara ai f esteggiamenti di San Silvestro e di Capodann o, con gli eventi contenuti ...

San Silvestro : le leggende più note e rappresentative : Secondo una leggenda, papa Silvestro I viveva in contemplazione sul monte Soratte quando l’imperatore Costantino si ammalò di lebbra. Gli aruspici, da lui consultati, gli indicarono, come unico mezzo di guarigionoe, l’immersione nel sangue di 3000 bambini ma l’imperatore, impietosito dalla disperazione delle madri dei fanciulli scelti per fornire sangue per il bagno, rifiutò di guarire a quel prezzo. Appresa la notizia, San Silvestro montò su ...

San Silvestro : iconografia - patronati e proverbi : Molte sono le chiese realizzate all’epoca di Silvestro. Tra queste San Pietro in Vaticano, San Paolo Fuori le mura, San Giovanni. Proprio perché faceva edificare molte chiese, San Silvestro divenne patrono di muratori e tagliapietre. San Silvestro papa era anche il patrono dell’ordine cavalleresco chiamato Milizia Aurata o anche “dello Speron d’Oro” che la tradizione voleva fosse stato fondato addirittura ...

San Silvestro : vita e opere più rappresentative : Nell’ultimo giorno dell’anno si commemora San Silvestro, 33esimo Vescovo di Roma, Papa dal 314, emblema di una Chiesa non più minacciata dalle persecuzioni che interessano i Cristiani nei primi secoli. Di lui sappiamo solo che era figlio di Rufino e di una certa Giusta e che, rimasto orfano in tenera età, la sua educazione venne affidata a Girino, un sacerdote sotto la cui guida Silvestro meritò di essere iscritto tra i chierici di Roma. E’ noto ...