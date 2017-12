San Giuliano Milanese Cadavere in auto a Viboldone

Nove anni e quattro mesi al maestro pedofilo di San Giuliano milanese - molestò 7 bimbe delle elementari : Insegnava in una scuola elementare. Le vittime di palpeggiamenti nelle parti intime avevano dai 7 agli 8 anni, l'uomo fu incastrato da telecamere e microspie in...

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro : «Quella notte che ho scritto Cade la pioggia» : Nuova puntata di Ti racconto una canzone una rubrica per veri appassionati di musica. Una canzone alla volta, un artista che si prende il tempo di raccontare un pezzo solo: la genesi, il suono, il testo, le curiosità. Oggi Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che ci racconta Cade la pioggia. «Nella prima stesura dicevo Lilly che senso ha tornare. Poi ho scoperto che quella notte era scomparsa una ragazza di nome Lilly e ho cambiato il verso in ...

La rappresentanza Trapani Calcio in visita ai detenuti della C.C. San Giuliano : Ieri, 18 dicembre, una rappresentanza del Trapani Calcio, il mister Alessandro Calori, il direttore sportivo Adriano Polenta e il team manager Giovanni Panetta hanno fatto visita ai detenuti della ...

Roberta Ragusa/ Antonio Logli verrà assunto dal Comune di San Giuliano : bufera sul sindaco (Pomeriggio 5) : Roberta Ragusa e Antonio Logli, le ultime notizie a Pomeriggio 5. L'uomo, condannato in primo grado, verrà assunto dal Comune di San Giuliano: bufera sul sindaco.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 17:28:00 GMT)

Iorio : no ai profughi nel villaggio di San Giuliano di Puglia : ... dopo il sisma del 2002 e dopo gli sforzi profusi per il rilancio del territorio e dell'economia andrebbe incentivata ad investire sul futuro e non indirizzata a fuggire a causa di decisioni ...

San Giuliano Milanese - aggredisce la moglie e scaraventa il figlio di 5 mesi contro il muro : MILANO Ha scaraventato il figlio di appena 5 mesi contro il muro, causandogli una frattura della teca cranica. Il padre del bimbo, un marocchino di 43 anni, è stato arrestato con le accuse di tentato ...

Giuliano Palma - un disco per Natale e una canzone per Sanremo : 'A me il Natale mette malinconia. Perché allora non fare un album che me lo faccia vivere allegramente?'. Così nasce Happy Christmas, il disco di Giuliano Palma. 'E mi sono divertito più di quanto ...

Giuliano Sangiorgi : «Chiamatemi cialtrone» : Casa 69 è il casale vicino a Parma in cui i Negramaro hanno vissuto per sei anni tutti insieme, ma per Giuliano Sangiorgi oggi è il nome sotto cui ha archiviato il suo più grande trauma. Quando nel 2011 la comune si è sciolta e ognuno si è trovato una casa propria, Giuliano ha provato «la più grande delusione della mia vita». Perché anche se i suoi amici gli spiegavano che era normale, si cresce e le cose cambiano, lui invece quell’idea non ...

Negramaro/ Giuliano Sangiorgi e il suo gruppo ospiti - cosa canterà? (X Factor 2017) : Negramaro, il gruppo ospite a X Factor 2017 su Sky Uno. cosa canterà il gruppo con Giuliano Sangiorgi leader di fronte ai giudici e colleghi Manuel Agnelli, Levante e Fedez.(Pubblicato il Thu, 23 Nov 2017 05:39:00 GMT)

Giulianova - VaSanella replica a Rosci : 'sempre pronti a discutere sulla rateizzazione delle tasse' : Lo ha dichiarato Federica Vasanella , capogruppo del Partito Democratico in consiglio, rispondendo alla 'sollecitazione' di Valerio Rosci, consigliere di Articolo Uno-MDP . 'Nel corso di tale ...

Giulianova - documento del PD sulla Sanità : 'il nostro ospedale penalizzato' : Il PD di Giulianova ha scritto di ritenere 'fondamentale, nel parlare di sanità teramana, avere una visione ampia della vicenda per far prevalere gli interessi generali ed il miglioramento dei servizi ...

Giulianova - nuovo blitz a casa dei Santoleri. Sequestrata la casa della pittrice : Nel pomeriggio i carabinieri sono tornati nella casa di via Galilei per far luce sulla morte di Renata Rapposelli . Il sopralluogo è durato circa 4 ore e al termine del quale i carabinieri hanno ...

Venerdì 17 novembre Gianni Morandi torna con l’album “D’amore d’autore” con canzoni scritte anche da Elisa - Ligabue - Ivano Fossati e Giuliano Sangiorgi : Milano. “L’amore è il motore di tutte le cose e quando c’è non si ha paura di niente: senza amore si sta male, anche se non si è innamorati per tutta la vita”. Sono parole dette da Gianni Morandi alla…Continua a leggere →