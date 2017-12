: #Sampdoria, il punto di #Romei in vista del 2018: dal nuovo centro sportivo allo stadio - CalcioWeb : #Sampdoria, il punto di #Romei in vista del 2018: dal nuovo centro sportivo allo stadio - MarcoCa05320204 : @Blucerchiando Un bel 7+. Poteva essere un 8 se nelle ultime 5 gare avessimo portato a casa qualche punto in più. A… - Miles686 : @Milestemplaris Eh ma sai, del resto avevamo gia perso in partenza contro Fiorentina, Roma, Napoli, Juventus, Milan… - Formigoal : @pupillo74 A me è piaciuta con la Fiorentina, con il Chievo e il primo tempo con la Sampdoria. Le altre prestazioni… - Diego__Die : @danielmaiolo7 @danmari83 Sai cos’è l’illusione? Se lo sai la risposta è servita. Anche con STRAMALA avevate battut… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 31 dicembre 2017) L’avvocato Antonioha fatto unsul momento dellaal termine di questo 2017 proiettandosi già al. Ecco quanto dichiarato in un’intera ‘Samp Tv’: “Era fondamentale chiudere con una vittoria, sofferta ma che ci dà una grande gioia. Dovevamo crescere, adesso dobbiamo consolidare. Tutti i progetti stanno andando avanti, la squadra ha acquisito la mentalità giusta ed è consapevole della propria forza. I ragazzi devono dimostrare di essere all’altezza di quanto è stato fatto. Sul fronte societario il bilancio è in utile, ilsarà inaugurato nel, manca loma ci lavoreremo. I tifosi? La vittoria è dedicata a loro. L’importante è essere tutti dalla stessa parte, remare insieme e andare avanti. A loro va il mio augurio con tutto il cuore”. LEGGI ANCHE —> Calciatori in scadenza: da ...