Salute globale | centro e progetto

: #OMS e #salutedegliocchi: il piano d'azione globale 2014-2019 253 milioni di persone hanno difetti visivi per lo p… - OculistItaliano : #OMS e #salutedegliocchi: il piano d'azione globale 2014-2019 253 milioni di persone hanno difetti visivi per lo p… - UmbyWanKenobi : Il Riscaldamento Globale ci farà ingrassare tutti :-P Io intanto mi sono portato avanti col lavoro! Il freddo fa d… - it_natureworld : #Natura #Scienza #Ecologia AssociaEventi: Salotto Cinematografico Globale organizzato dall'Associazione Alla… - OK_Sconto : #Taranto Uno o 3 trattamenti viso al plasma con acido ialuronico allo studio Salute e Benessere Globale (sconto fi… -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di domenica 31 dicembre 2017), un’utopia, forse, ma tentare non nuoce e ci sono molte persone che ogni giorno si impegnano per garantirla, per cercare di fare in modo che tutti gli abitanti della Terra possano avvalersi del diritto di accedere alle cure necessarie. Se in Paesi come il nostro lo sforzo può sembrare fattibile, in altre si direbbe una mission impossible, quella della. Invece fortunatamente c’è chi si rimbocca le maniche e costruisce giorno dopo giorno questo sogno. Laè anche una disciplina, che viene studiata, ma è prima di tutto un approccio che integra ricerca e azione e abbraccia non solo la medicina. Lanon è una “cosa” da dottori e basta. (altro…)Idee Green.