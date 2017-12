Rugby | Test Match 2018 | il calendario completo e tutte le date Il programma delle

Rugby a 15 - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi. Il programma completo tra Sei Nazioni e Test Match : Il 2018 del Rugby vedrà, a livello di Nazionale maschile, gli ultimi Test Match prima della Coppa del Mondo del 2019, nonché il Sei Nazioni, con due sfide in casa per l’Italia. A livello di club, purtroppo sono già fuori da Champions Cup e Challenge Cup Benetton e Zebre, che dunque non vedremo in gara nei playoff. Ancora in gara invece, in Continental Shield, Calvisano, formazione che certamente rivedremo in azione anche nella post season ...

Rugby - Eccellenza 2017-2018 : risultati e classifica dell’ottava giornata. Calvisano torna in testa : Due gli incontri in questa domenica dedicata all’Eccellenza di Rugby per completare l’ottava giornata, iniziata ieri con tre anticipi (clicca qui per i risultati). Fondamentale la vittoria odierna per il Calvisano: il Patarò in casa si impone nettamente sulla Lazio, riconquistando la vetta della classifica che era stata per un solo giorno nelle mani del Rovigo. Successo anche per il Conad Reggio che batte in casa il Mogliano. Andiamo ...

Rugby - Test Match 2017 : alti e bassi per l’Italia di O’Shea in questo novembre : Tre partite, una vittoria e due sconfitte. Si è concluso il periodo di Test Match di novembre per la nazionale italiana di Rugby che conferma in pratica lo score visto nel 2016, quando era però arrivato il successo storico con il Sudafrica. Le soddisfazioni per la squadra guidata da Conor O’Shea sono invece differenti in questo 2017: è arrivata la gioia per la vittoria con le Fiji all’esordio a Catania, poi due insuccessi contro ...

Rugby - i risultati dei Test Match di oggi (25 novembre) : la Scozia abbatte l’Australia - la Nuova Zelanda trionfa in Galles - Irlanda show sull’Argentina : Ultima giornata piena per i Test Match di novembre. In campo praticamente tutto il meglio del Rugby internazionale: andiamo a riepilogare tutti i risultati di oggi (sabato 25 novembre). Partiamo dalla nazionale italiana: gli azzurri di O’Shea hanno sofferto tantissimo la fisicità del Sudafrica uscendo sconfitti per 35-6 a Padova (cinque mete per gli Springbooks). Strepitosa è la prova della Scozia a Murrayfield: i padroni di casa si sono ...

Rugby - Test Match novembre 2017 : Italia-Sudafrica 6-35 - le pagelle degli azzurri. Parisse super - buon esordio per Licata : Terzo ed ultimo Test Match di novembre per la nazionale italiana di Rugby che allo Stadio Euganeo di Padova esce sconfitta per 35-6 con il Sudafrica. Dominio in lungo e in largo per gli Springbooks, gli azzurri non riescono a bloccare le avanzate sudafricane, devastanti ovale in mano. Andiamo a rivivere il Match con le pagelle della compagine tricolore. Hayward, voto 5: la peggiore delle tre uscite di novembre per il neozelandese equiparato ...

Test match vendetta Springboks : il Sudafrica batte l'ItalRugby 35 a 6 : ITALIA-Sudafrica 6-35 Il Sudafrica manda al tappeto l' Italia nel terzo Test match degli Azzurri. A Padova, la nazionale guidata dal Ct Conor O'Shea è stata sconfitta dagli Springboks per 35-6. Il ...

Rugby - Test Match 2017 – Conor O’Shea : “Sudafrica superiore - orgoglioso del gruppo”. Sergio Parisse : “Mai mollato - contento dei giovani - fiducioso per il futuro” : L’Italia è stata sconfitta dal Sudafrica per 6-35 nell’ultimo Test Match di novembre. A Padova gli azzurri sono crollati sotto i colpi degli Springboks che hanno piazzato cinque mete, ma i ragazzi di Conor O’Shea non hanno mai mollato e al termine della partita i giudizi sono estremamente positive. Queste le dichiarazioni rilasciate a Dmax: Conor O’SHEA: “Loro sono meglio di noi, specialmente fisicamente. In questo ...

Rugby - Test Match novembre 2017 : poche energie per l’Italia - dilaga il Sudafrica : Non si ripete il miracolo di un anno fa a Firenze: la nazionale italiana di Rugby esce sconfitta nel terzo ed ultimo dei Test Match di novembre con il Sudafrica. Partita giocata ad altissimi livelli per lunghi tratti dagli Springbooks che hanno dimostrato una qualità fisica e tecnica davvero devastante. Il risultato recita 35-6. Tanto cuore per la squadra di Conor O’Shea alla quale però mancano idee offensive, oltre a farsi sentire spesso ...

Italia Sudafrica / Streaming video e diretta tv DMax : parla O'Shea - orario - risultato live (Rugby Test match) : diretta Italia-Sudafrica: info Streaming video e tv, orario, risultato live. Il test match di rugby è in programma sabato 18 novembre 2017 alle ore 15.00 a Padova(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 12:10:00 GMT)

LIVE Rugby - Italia-Sudafrica in DIRETTA : gli azzurri cercano l’impresa nell’ultimo test match - super sfida agli Springboks : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Sudafrica, ultimo test match di novembre per la Nazionale di Rugby che allo Stadio Euganeo di Padova cerca un colpaccio incredibile. L’anno scorso gli azzurri sconfissero gli Springboks per la prima volta nella storia, questa volta servirà una nuova mitologica impresa contro una delle grandi corazzate internazionali del mondo ovale. Sergio Parisse e compagni dovranno letteralmente ...

ITALIA SUDAFRICA / Streaming video e diretta tv DMax : l'anno scorso - orario - risultato live (Rugby Test match) : diretta ITALIA-SUDAFRICA: info Streaming video e tv, orario, risultato live. Il test match di rugby è in programma sabato 18 novembre 2017 alle ore 15.00 a Padova(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 10:56:00 GMT)

Pronostico Italia Sudafrica/ Rugby Test Match 2017 : il punto di Andrea Lo Cicero (esclusiva) : Pronostico Italia Sudafrica: intervista esclusiva a Andrea Lo Cicero sul Test Match in programma oggi all'Euganeo di Padova per la nazionale di Rugby azzurra guidata da O'Shea. (Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 07:11:00 GMT)

Italia Sudafrica/ Streaming video e diretta tv DMax - orario - risultato live (Rugby Test match) : diretta Italia-Sudafrica: info Streaming video e tv, orario, risultato live. Il test match di rugby è in programma sabato 18 novembre 2017 alle ore 15.00 a Padova(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 05:07:00 GMT)

Rugby - Test Match sabato 25 novembre : l’emisfero australe sfida quello boreale : sabato 25 novembre sono in programma ben 12 Test Match internazionali di Rugby: le quattro nazioni che compongono il “Rugby Championship” sfidano quattro delle europee che formano il “Sei Nazioni“. La Francia sfida il Giappone, l’Inghilterra affronta Samoa. Andiamo a scoprire tutti i confronti. Galles-Nuova Zelanda Da 64 anni i gallesi non battono gli All Blacks, per una striscia positiva per gli oceanici che dura ...