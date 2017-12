Roland Garros 2018 | il calendario e le date Programma | orari e tv

: 10 volte campione del ROLAND-GARROS e ancora al numero 1 del tennis mondiale... 1????? Che anno, Rafa #Nadal! ??… - Eurosport_IT : 10 volte campione del ROLAND-GARROS e ancora al numero 1 del tennis mondiale... 1????? Che anno, Rafa #Nadal! ??… - LupoExpress : @LaMuseP Ché poi, parliamone di queste cose disimpegnate: tra le emozioni più forti del 2017 personalmente annovero… - dragofede28 : @SoniaCappanera @Rossana_Capo Non se ne può più. Nel 2018 vedremo carreno busta vincere il Roland Garros. - GianniPulito : @telemako_luigi La Lazio potrebbe chiedere di giocare o a Wimbledon o al Roland Garros .... Previti score tennistici #MilanInter -

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2017) Sui campi di Parigi, i migliori giocatori del mondo si daranno battaglia per conquistare il secondo Slam dell'anno. L'attesa in campo maschile è per vedere se Rafael Nadal sarà in grado di vincere il torneo per l'undicesima volta, scrivendo in ...