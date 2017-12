Recensione di Black Mirror 4 | Analizziamo gli episodi

: Avete visto anche il terzo episodio? Scommettiamo che il finale ha stupito tutti. Qui la nostra recensione senza... - bestserialit : Avete visto anche il terzo episodio? Scommettiamo che il finale ha stupito tutti. Qui la nostra recensione senza... - planetmobileblg : Recensione di #BlackMirror4: Analizziamo gli episodi - iriccidiliam : Black mirror. -Mi ha messo l'ansia di vivere. -Dopo ogni puntata ero sempre più traumatizzata. -Da questa serie tv… - MonsterMovieIT : Black Mirror – La recensione della quarta deludente stagione - antoniocuomo : #BlackMirror 4: La recensione del primo episodio #USSCallister -

Leggi la notizia su planetmobileitalia

(Di domenica 31 dicembre 2017) Dopo le acclamate stagioni precedenti, è uscita su Netflix la quarta stagione di “”. Qui la nostrae l’analisio pero. Cos’è” è una serie prodotta dal 2012 molto differente dalle serie canoniche che si possono vedere in televisione o in streaming sul web. Ognio è a se stante, con un regista ed una trama diversa, dove l’unico filo conduttore di ognio è il modo in cui la tecnologia sta cambiando e cambierà le nostre vite sottolineando come l’assuefazione ad esse non porti solo benefici ma anche effetti collaterali. Alcuni esempi sono l’utilizzo di nuovi mezzi di comunicazione, la creazione di nuovi videogiochi, le applicazioni per smartphone nel prossimo futuro e così via. Ogni trama è implementata in un contesto odierno o in un futuro prossimo, in cui ...