: Raffaella Carrà alla conduzione di Domenica In? - ChiaraBezzo : Raffaella Carrà alla conduzione di Domenica In? - cubogio : RT @____Martina__: 2018. • 35 anni dalla prima puntata di: OK IL PREZZO È GIUSTO. •30 anni: Raffaella Carrà Show Gioco dei nove Casa Vian… - Tempi_migliori : RT @____Martina__: 2018. • 35 anni dalla prima puntata di: OK IL PREZZO È GIUSTO. •30 anni: Raffaella Carrà Show Gioco dei nove Casa Vian… - super_Frenci : RT @____Martina__: 2018. • 35 anni dalla prima puntata di: OK IL PREZZO È GIUSTO. •30 anni: Raffaella Carrà Show Gioco dei nove Casa Vian… - paraid82 : RT @____Martina__: 2018. • 35 anni dalla prima puntata di: OK IL PREZZO È GIUSTO. •30 anni: Raffaella Carrà Show Gioco dei nove Casa Vian… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 31 dicembre 2017) Grandi novità in casa Rai. La miticaè stata avvistata nella sede Rai di Viale Mazzini due volte in pochi giorni. Sicuramente non è una casualità. Forse la Grandissima, amata da sempre dagli italiani sta per tornare in televisione? Voci di corridoio sono pronti a scommettere chesia l'asso nella manica della Rai per tirare su gli ascolti diIn. Ladelle sorelle Parodi non è risultata gradita al pubblico. Benedetta ormai è stata declassata a presenza marginale; i suoi interventi in trasmissione si limitano a collegamenti dall'esterno oltre al consiglio di alcune ricette. L'unica conduttrice diIn attualmente è Cristina Parodi. Ciò ha causato forte contrasto tra le due sorelle anche se, il giorno di Natale, hanno postato una foto su Instagram a testimonianza che tra loro non esistono tensioni.In fin d...