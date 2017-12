Raffaella Carrà alla conduzione di Domenica In?

: RT @ilgiornale: La voce sulla #Rai: "Raffaella #Carrà è il piano B di viale Mazzini" - RealTimeNews__ : RT @ilgiornale: La voce sulla #Rai: "Raffaella #Carrà è il piano B di viale Mazzini" - ilgiornale : La voce sulla #Rai: "Raffaella #Carrà è il piano B di viale Mazzini" -

(Di domenica 31 dicembre 2017) Grandi novita' in casa Rai. La miticaCarra' è stata avvistata nella sede Rai di Viale Mazzini due volte in pochi giorni. Sicuramente non è una casualita'. Forse la Grandissima, amata da sempre dagli italiani sta per tornare in televisione? Voci di corridoio sono pronti a scommettere cheCarra' sia l'asso nella manica della Rai per tirare su gli ascolti diIn. Ladelle sorelle Parodi non è risultata gradita al pubblico. Benedetta ormai è stata declassata a presenza marginale; i suoi interventi in trasmissione si limitano a collegamenti dall'esterno oltre al consiglio di alcune ricette. L'unica conduttrice diIn attualmente è Cristina Parodi. Ciò ha causato forte contrasto tra le due sorelle anche se, il giorno di Natale, hanno postato una foto su Instagram a testimonianza che tra loro non esistono tensioni....