Quattro matrimoni e un funerale | gli eventi reali che hanno lasciato il segno

(Di domenica 31 dicembre 2017) Il 2018 deisi annuncia succulento. Ma anche l’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle nei palazzi d’Europa non è stato da meno. Con(celebrati, falliti, annunciati) e unda Guinness dei primati, il 2017 passato delle royal families ha avuto (almeno) dodicicheil. Gennaio – Inizia la battaglia La loro unione nel 2006 aveva dato scandalo per via della giovane età dei protagonisti, 19 anni lui e 20 lei, e per quel bambino venuto al mondo in una clinica svizzera. Ma il principe Louis del Lussemburgo, terzogenito del Granduca Henri, fece di tutto per far accettare a corte la fidanzatina Tessy Antony, sposata pochi mesi dopo la nascita di Gabriel cono morganatico, ovvero senza diritti dinastici per la sposa e il principino. Solo nel 2009 il granduca concesse a Tessy e ai nipotini, divenuti nel frattempo ...