PSVITARilasciato Abbaye Des Morts Vita v 1 0

: [PSVITA]Rilasciato Abbaye Des Morts Vita v.1.0 - GAMESANDCON : [PSVITA]Rilasciato Abbaye Des Morts Vita v.1.0 -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di domenica 31 dicembre 2017) Molti anni fa abbiamo giocato su PSP a L’des, un grande platform retrò in stile ZX Spectrum originariamente sviluppato da Locomalito. Bene, sarete felici di sapere che lo stesso gioco che è apparso anche come port per l’Amiga OS 4 è arrivato su PSgrazie allo sviluppatore Rinnegatamante.Proprio come nella versione originale, il giocatore si trova nei panni di un predicatore religioso che cerca di mettere in fuga i crociati che non sono d’accordo con la sua pratica, ma si ritrova a fuggire in una chiesa stregata. Con un sacco di stanze da esplorare e nemici da sfuggire in un’atmosfera cupa,Desha un sacco di gameplay sia per i fan dei giochi retrò sia per i nuovi giocatori. Controlli – Dpad: Muove il personaggio/Salta – X: Salta – O: Switch grafico da 32bit a 8bit – Start: Esce dal gioco Changelog v1.0 Prima ...