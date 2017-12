: RT @Corriere: Scontri in Iran: «2 morti». Trump twitta: «I regimi non sono eterni» - cele_colombo : RT @Corriere: Scontri in Iran: «2 morti». Trump twitta: «I regimi non sono eterni» - adrianobusolin : Iran, proteste contro il governo. Spari sulla folla: Almeno sei morti - rturtulici : RT @IAmJamesTheBond: Proteste in Iran. Una ragazza protesta togliendosi il velo contro il codice di abbigliamento obbligatorio imposto dal… - globenoteslive : #esteri Iran, il regime aggredisce la protesta: chador in piazza e spari sulla folla -

Terza notte di scontri in, dove i manifestanti antigovernativi hanno occupato a Teheran un edificio pubblico mentre ile avverte: non saranno tollerati ulteriori "assembramenti illegali". Sui siti del paese mediorientale circolano video non verificabili che mostrano migliaia di persone che marciano per le strade di Khorramabad, Zanjan e Ahvaz, e corrono voci che ci sarebbero dai tre ai sei morti a Dorud e in altri centri dell'centrale.(Di domenica 31 dicembre 2017)