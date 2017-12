Proteste e scontri in Iran | Rohani prova a calmare la piazza

Scontri e Proteste in Iran - Rohani : il popolo è libero di manifestare : "Il popolo dell'Iran non si preoccupa solo per l'economia ma anche per la corruzione e e la trasparenza del governo, ha aggiunto Rohani. Le istituzioni Iraniane devono poter offrire "uno spazio per ...

Sangue sulle Proteste in Iran - Teheran accusa : "Servizi stranieri dietro gli scontri".Stop a internet : La protesta nata per la crisi economica in molte zone del Paese s'è trasformata in contestazione contro gli ayatollah. La Guardia rivoluzionaria ha aperto il fuoco sui dimostranti a Doraud. Decine di arresti. Trump: "Gli Iraniani cominciano a capire che i loro soldi vengono sperperati per il terrorismo". Previsto per questa sera il discorso in tv del Presidente Hassan Rohani

Iran - Proteste e scontri in piazza/ Video - il regime reagisce : otto morti. Trump : “Il mondo vi guarda” : Iran, Video proteste e scontri in piazza: il regime reagisce, otto morti. Trump avverte: “Il mondo vi guarda”. Le ultime notizie sulle contestazioni e manifestazioni(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 10:41:00 GMT)

Iran - Proteste e scontri di piazza : «Ci sarebbero due morti». Trump twitta : «I regimi non sono eterni» : Terzo giorno di cortei spontanei in Iran: secondo testimonianze e video ci sarebbero «spari e morti»

Perù - Proteste e scontri a Lima dopo la grazia all'ex presidente Fujimori : Ministro dell'Energia e delle miniere (1980-82), quindi dell'Economia e delle finanze (2001-2002, 2004-2005) e presidente del Consiglio dei Ministri (2005-2007) sotto la presidenza di A. Toledo, nel ...

Medioriente : scontri - feriti e Proteste : 15.01 Massiccia adunata a Gaza per protestare contro la decisione di Trump su Gerusalemme. Un milione di persone, secondo fonti locali, hanno sfilato da Rafah, al sud, fino a Beit Hanoun, al nord. Vicino al confine con Israele sono cominciati gli scontri, con decine di feriti. proteste anche in Cisgiordania e manifestazione di massa sulla spianata delle moschee a Gerusalemme. A Ramallah, un agente di frontiera è stato accoltellato in maniera ...

Gerusalemme capitale - scontri e Proteste : 4 morti e migliaia di feriti : E' un bilancio pesante quello delle vittime dei tre giorni della rabbia palestinese proclamati dopo la dichiarazione unilaterale del presidente...

Gerusalemme - Proteste anti Trump scontri tra palestinesi e polizia : oltre duecento feriti in Cisgiordania : scontri sono scoppiati a Gerusalemme ed in altre città della Cisgiordania tra manifestanti palestinesi e la polizia israeliana dopo le preghiere del venerdì, nelle proteste contro la...

Eritrea - Proteste e scontri ad Asmara. L opposizione 'Decine di morti' : In Eritrea, dove metà della popolazione è di fede islamica, la legge ammette le scuole religiose, ma vieta il loro coinvolgimento in politica. Eritrea, corteo nella capitale: morti e feriti ad Asmara