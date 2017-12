Problemi WhatsApp oggi 31 dicembre | app non connessa e messaggi non inviati

WhatsApp non funziona - down in tutto il mondo per Problemi tecnici : WhatsApp non funziona! problemi tecnici da alcuni minuti: impossibile messaggiare e tutte le funzioni down! E voi, da quanto state riscontrando problemi? L'articolo WhatsApp non funziona, down in tutto il mondo per problemi tecnici è stato pubblicato per la prima volta su tutto Android.

Consigli in caso di Problemi WhatsApp con batteria e memoria : cosa fare se l’app non funziona : Da un po' di tempo a questa parte non pochi utenti, soprattutto possessori di smartphone di fascia media, stanno riscontrando problemi Whatsapp, riguardanti in generale il suo funzionamento, ma soprattutto questioni inerenti la batteria e la memoria. cosa fare per migliorare le prestazioni dello smartphone? Come agire se l'app all'improvviso non funziona? Andiamo a spulciare un pochino le sue impostazioni, visto che alcune dritte non sono così ...

Whatsapp non scarica messaggi audio : Problemi coi vocali - possibili soluzioni : Non sono rare le segnalazioni da parte di utenti secondo cui, da un po' di tempo a questa parte, Whatsapp non scarica messaggi audio, dando vita a problemi decisamente fastidiosi per tutti coloro che sono soliti ricevere un numero non indifferente di vocali ogni giorno. Difficile dire se si tratti di un bug legato ad uno degli ultimi aggiornamenti della popolare app, ma di certo la questione oggi 15 dicembre merita un approfondimento anche in ...

Ottimo aggiornamento B191 su Huawei P10 Lite no brand : Problemi WhatsApp e batteria alle spalle? : La giornata dei possessori di Huawei P10 Lite inizia alla grande con la ricezione dell'aggiornamento B191, destinato ai modelli no brand WAS-LX1 diffusi in Italia. Il pacchetto sembra basarsi sempre su Android 7.0 Nougat personalizzato con EMUI 5.1, ed avere un peso di 351 MB. Il changelog rivela dell'introduzione della funzione VoLTE (possibilità di tenere conversazioni telefoniche sulla rete 4G (sfruttabile a patto che il gestore di ...

Whatsapp - arriva l'ultimo aggiornamento per risolvere i Problemi dei gruppi Video : I sistemi di messaggistica istantanea sono attualmente le applicazioni più scaricate dagli utenti #Smartphone, ma non solo da quest'ultimi, anche da chi ha dispositivi mobili come tablet ed iPad. Infatti sono diventati uno dei mezzi preferiti per la comunicazione, soprattutto dai più giovani: sia #Whatsapp che #Telegram o Messenger di Facebook sono infatti utilizzati per lo scambio di messaggi vocali, diventati veri e propri sostituti delle ...

Whatsapp - arriva l'ultimo aggiornamento per risolvere i Problemi dei gruppi : I sistemi di messaggistica istantanea sono attualmente le applicazioni più scaricate dagli utenti smartphone, ma non solo da quest'ultimi, anche da chi ha dispositivi mobili come tablet ed iPad. Infatti sono diventati uno dei mezzi preferiti per la comunicazione, soprattutto dai più giovani: sia Whatsapp che Telegram o Messenger di Facebook sono infatti utilizzati per lo scambio di messaggi vocali, diventati veri e propri sostituti delle ...

Imprevisti Problemi WhatsApp oggi 30 novembre : l’app è down e non funziona : Vengono segnalati proprio in questi minuti improvvisi problemi WhatsApp, visto che tantissimi utenti qui in Italia affermano di non poter mandare o ricevere messaggi tramite la popolare applicazione di messaggistica. L'anomalia è venuta alla luce poco dopo le 19.30 del 30 novembre e al momento della pubblicazione non pare esserci ancora il ripristino secondo quanto riportato all'interno delle varie community tematiche. A conferma dei problemi ...

WhatsApp non funziona - down in tutto il mondo per Problemi tecnici : WhatsApp non funziona! problemi tecnici da alcuni minuti: impossibile messaggiare e tutte le funzioni down! E voi, da quanto state riscontrando problemi? L'articolo WhatsApp non funziona, down in tutto il mondo per problemi tecnici è stato pubblicato per la prima volta su tutto Android.

Problemi di notifiche Whatsapp per Asus ZenFone 3 e Max post aggiornamenti : tutte le soluzioni : Da un po' di tempo a questa parte stiamo assistendo al rilascio di diversi aggiornamenti software per tutti coloro che hanno deciso di acquistare modelli appartenenti alla famiglia degli Asus ZenFone 3 e quella degli Asus ZenFone 3 Max. Benché il produttore asiatico sia solito fare un buon lavoro con le sue patch, negli ultimi tempi purtroppo ci siamo dovuti focalizzare anche su alcuni Problemi piuttosto diffusi. Se quello dell'autofocus della ...

WhatsApp non funziona più oggi : guida alla risoluzione Problemi con iPhone e Android : “WhatsApp oggi non funziona più“. Una frase sentita e risentita, che si ripete puntualmente ogni qualvolta l’app di messaggistica dà problemi, anche per pochi istanti, su iPhone e Android. oggi andremo a parlare di come risolvere alcuni dei problemi legati al malfunzionamento temporaneo di WhatsApp. WhatsApp oggi non funziona più? Ecco come verificarlo Inevitabile è cominciare questo articolo con una considerazione legata a ...

WhatsApp 'down' : Problemi di connessione per l'App di messaggistica : Roma - l'Applicazione di messaggistica WhatsApp sta mostrando malfunzionamenti in Italia e in altre parti del mondo. Dalle 9 di stamani diversi utenti stanno lamentando difficoltà a usare la App. Secondo il sito DownDetector, le segnalazioni provengono da Italia, Regno Unito, Germania, Spagna e Malesia, ma ...

WhatsApp Down - non funziona l'app dei messaggi : Problemi tecnici in tutto il mondo : In mattinata il servizio di messaggistica più noto di tutto il mondo (circa un miliardo di clienti nel mondo) ha smesso di funzionare. Oggi, venerdì 3 novembre , sembra che qualcosa abbia mandato in ...

WhatsApp down oggi 3 novembre 2017 : Problemi per l’app - non funziona : WhatsApp down: il popolare servizio di messaggistica non funziona, si segnalano problemi. Su Twitter è subito diventato tendenza l’hashtag #WhatsAppdown: in tanti hanno segnalato lo stop dell’app. WhatsApp ha funzionato fino alle ore 09:10 circa, poi non è stato più possibile inviare o ricevere messaggi, oppure inviare file multimediali. L'articolo WhatsApp down oggi 3 novembre 2017: problemi per l’app, non funziona sembra essere il ...

Problemi WhatsApp che non funziona il 3 novembre : spuntano alcune segnalazioni : Situazione davvero anomala quella che si è venuta a creare in questi minuti per quanto riguarda gli ormai soliti Problemi Whatsapp, visto che dalle 8 circa del 3 novembre alcuni utenti hanno segnalato l'impossibilità ad utilizzare la nota applicazione di messaggistica. Impossibile, almeno per ora, parlare di vero e proprio down, in quanto anche chi vi scrive riesce ad utilizzarla senza alcun problema, al punto da indurmi a definire "anomalia" ...