: Prime sciate e casarecci con funghi e speck per Renzi in Alto Adige - thexeon : Prime sciate e casarecci con funghi e speck per Renzi in Alto Adige - Benxsmjle : @fedefederossi Come sono andate le prime sciate??? - ossolanews : Prime sciate alla Piana di Vigezzo - scigratis : RT @treninorosso: Panorami mozzafiato, il mitico Trenino Rosso, le prime sciate in neve fresca ed il tutto in offerta speciale! https://t.c… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 31 dicembre 2017) Vigilia di Capodanno all'Alpe di Siusi, in, per il segretario del Pd, Matteo, la moglie Agnese e i figli.ha pranzato al rifugio Zallinger, a 2.054 metri, nella zona di Saltria. Come racconta all'Agi la proprietaria del rifugio Zallinger, Luisa Schenk, "ha mangiato i caserecci con, piatto che ha gradito particolarmente, mentre la moglie ha optato sulla zuppa d'orzo".