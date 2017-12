Premier | Ederson salva il pareggio del City | Arsenal bloccato

Premier League - rissa dopo il derby di Manchester : Mourinho contro Ederson - ferito Arteta : Premier League, rissa dopo il derby di Manchester: Mourinho contro Ederson, ferito Arteta Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Premier League, rissa dopo IL derby DI Manchester – L’attesissimo derby di Manchester si è chiuso con la vittoria del City per 2-1 contro lo United. I Red Devils di Josè Mourinho non sono dunque riusciti ad accorciare il ...