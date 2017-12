Precipita aereo della Sydney Seaplanes 6 morti | 4 sono inglesi

Australia : aereo Precipita in fiume vicino Sydney - 6 morti : Incidente aereo in Australia: un piccolo idrovolante è precipitato in un fiume vicino a Sydney e 6 persone sono morte. Le vittime della sciagura sono quattro cittadini britannici, il pilota del velivolo e un bambino di 11 anni. Dalle acque del fiume Hawkesbury finora sono stati recuperati i corpi di tre delle vittime. L'articolo Australia: aereo precipita in fiume vicino Sydney, 6 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

S.Diego - aereo Precipita su casa : 2 morti : 7.05 Un piccolo aereo monomotore è precipitato finendo contro una casa. E' avvenuto a San Diego, in California. Il pilota e uno dei passeggeri sono stati portati in ospedale a seguito delle ustioni riportate, mentre altri due passeggeri sono morti. L'aereo avrebbe tentato l'atterraggio in un campo dietro la casa, ma si è schiantato e ha preso fuoco. Fortunatamente, al momento dell'incidente non c'era nessuno nell'abitazione.

Recuperato su Monte Bianco reattore aereo Precipitato 1966 : Emerso dal ghiacciaio des Bossons, sul versante francese del Monte Bianco, è stato Recuperato oggi un reattore del Boeing 707 di Air India precipitato nel 1966 nel massiccio. Lo ha trovato Daniel ...

Lo sciopero Amazon a Piacenza e l'aereo americano Precipitato. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Ratko Mladic condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra dal Tribunale Penale internazionale per le sue azioni durante la guerra in Bosnia , in particolare l'assedio di ...

Usa - aereo militare con 11 persone a bordo Precipita nel Pacifico : Un aereo della marina militare americana con 11 persone a bordo è precipitato nell’oceano Pacifico mentre stava rientrando verso la portaerei Uss Ronald Reagan. A dare la notizia è stata la stessa Marina americana in un comunicato. Le cause dell’incidente non sono ancora note, mentre le prime operazioni di soccorso sono partite proprio dalla portaerei americana. L’aereo stava operando nel mare delle Filippine ed è precipitato a ...

Pomezia - Precipita aereo ultraleggero Morto tra le fiamme il pilota : Un ultraleggero è caduto a Pomezia per cause ancora da accertare: Morto il pilota. I vigili del Comando provinciale di Roma, intervenuti in via Monte Bianco con un'autobotte, hanno provveduto a ...

Morto Roy Halladay - ex stella della Mlb : l'aereo su cui viaggiava è Precipitato in mare : L'incidente choc. Lutto nel mondo del baseball, è Morto in un incidente aereo l'ex lanciatore della Major League Baseball Roy Halladay. Il campione Mlb, 16 stagioni per lui, con Toronto Blue Jays dal 1998 al 2009, e con i ...

Roma - aereo Precipita sui binari dell’alta velocità : 2 feriti gravi [FOTO] : 1/6 LaPresse/Carlo Lannutti ...

Roma - aereo Precipita sui binari dell'alta velocità - due feriti gravi. Treni deviati per oltre 4 ore : Incidente choc all'aeroporto dell'Urbe di Roma sulla Salaria. Un aereo di piccole dimensioni si è schiantato al suolo nei pressi della ferrovia Roma-Viterbo. Fiamme e fumo sono...