Polizia stradale | nel 2017 meno incidenti | ma aumentano le vittime

La Polizia stradale recupera due pastori tedeschi in autostrada : Genova - Due pastori tedeschi, spaventati dai colpi di fucile sparati dai cacciatori, sono scappati al padrone e sono finiti sull'A12. Paura - La presenza dei due grossi cani in autostrada è stata ...

Polizia stradale - Un francobollo per i 70 anni : Si chiudono con l'emissione di un francobollo celebrativo i festeggiamenti per i 70 anni della Polizia stradale. La presentazione è avvenuta in occasione di una tradizione degli operatori della Polstrada che, ogni anno, incontrano i colleghi in pensione. Una riunione che testimonia il valore identitario della Specialità, come ha ricordato il capo della Polizia Gabrielli.Un francobollo lungo settantanni. Il sottosegretario al ministero ...

Tagli alla Polizia stradale in Abruzzo - la senatrice Pezzopane presenta interrogazione parlamentare : L'Aquila - No ai Tagli alla polizia stradale, che in Abruzzo prevedrebbero la soppressione degli uffici operanti in Valle Peligna e nell'Alto Sangro e l'accorpamento del distaccamento della polizia stradale di Sulmona ad un altro ufficio. E' quanto chiede la senatrice del Pd Stefania Pezzopane, eletta in Abruzzo, con un'interrogazione parlamentare rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al ministro ...

Polizia : francobollo per la 'stradale' : (ANSA) - ROMA, 22 NOV - Compie 70 anni la Polizia Stradale e riceve in regalo un francobollo celebrativo da 95 centesimi che sarà emesso il 28 novembre prossimo. La vignetta del francobollo - resa ...

70 anni della Polstrada - Un docufilm dedicato alla Polizia Stradale : " un mattino qualsiasi, in un luogo come un altro d'Italia, quando una pattuglia riceve il suo primo ordine di servizio". Inizia così il docufilm dal titolo "Sulla strada. Storia della Polizia Stradale", dedicato alla Polstrada che questanno festeggia il settantesimo anniversario. Ieri sera a Roma, si è tenuta la proiezione in anteprima nazionale, davanti al capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli, e alla direttrice di ...

'Sulla strada' - la storia della Polizia stradale raccontata da un docu-film Rai : È un mattino qualsiasi, in un luogo come un altro d'Italia, quando una pattuglia della Polizia Stradale riceve il suo primo ordine di servizio. È una delle oltre 1400 pattuglie che ogni giorno dell'...

Intervento degli organi di Polizia stradale in caso di incidente : L’Intervento da parte degli organi di polizia stradale, senza distinzione tra i vari corpi e divise, è previsto dal Codice della Strada. Il dettato di cui all’art. 11 “Servizi di polizia stradale”, afferma che costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti stradali; c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi ...

Belvisi : “Aprilia - Cittadinanza Onoraria alla Polizia Stradale”. : “E’ una sconfitta morale ed istituzionale non aver conferito la Cittadinanza Onoraria alla Polizia Stradale di Aprilia, non solo per la città stessa ma anche... L'articolo Belvisi: “Aprilia, Cittadinanza Onoraria alla Polizia Stradale”. su Roma Daily News.

Terni - 70° Anniversario Polizia Stradale : Terni Nell'anno in corso ricorre il 70° Anniversario della costituzione della Polizia Stradale, nata come Specialità della Polizia di Stato il 26 novembre 1947 con Decreto Legislativo del Capo ...