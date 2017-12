Più visione | meno politica | Grillo rivoluziona il blog

: @nooraxcliche ciao "svampy" quando hai tempo e trovalo il tempo, leggiti il libro degli Edeniti e avrai una visione… - edeniti : @nooraxcliche ciao "svampy" quando hai tempo e trovalo il tempo, leggiti il libro degli Edeniti e avrai una visione… - corcordivm : tutto è descritto in modo più analiticamente e il finale vi lascerà completamente spiazzati. detto ciò vi auguro un… - Mario_Mantovani : RT @10voltemeglio: Vieni a conoscere e condividere con noi i temi del programma e la nostra visione di una società più giusta e più modern… - _proudmery : -lavorarci tantissimo e avrò momenti di sconforto,ma l’importante è che mi insegnino a formarmi in quello che vogli… -

(Di domenica 31 dicembre 2017) Un Beppepiù defilato per lasciar spazio al suo "delfino" Luigi Di Maio. Lo ha annunciato lo stesso ex comico e fondatore del Movimento Cinque Stelle nel tradizionale "controdiscorso" di fine anno che dal 2013 pronuncia in contemporanea con il Presidente della Repubblica."Auguri! Vi abbraccio in una maniera strepitosa questa volta! Lo dovete sentire fisicamente. E io ci sono! Sarò un po' defilato, un poì lì, ma io sono sopra perché io sono l'Elevato", ha dettoin diretta sul suo, anticipando anche "il cambiamento proprio di fisionomia delbeppe.it"."Perché, mentre ildelle stelle si occuperà sempre dilocale e internazionale, quindi dei nostri parlamentari e dei nostri portatori di beneficio alla nazione, i nostri portavoce, ilbeppe, ossia ...