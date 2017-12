Pino Daniele | ombre e misteri sulla morte dell' artista

All asta chitarra 'Paradis' di Pino Daniele con autografo. Parte del ricavato in beneficenza : Su Catawiki il conto alla rovescia è iniziato. Sono scattate le due settimane di tempo a disposizione per fare la propria offerta e aggiudicarsi all'asta una chitarra "Paradis" di colore blu ...

Paura per Joe Amoruso : il superpianista di Pino Daniele lotta tra la vita e la morte : ... tutti musicisti straordinari tecnicamente, ma, soprattutto, dotati di un sound inimitabile, capace di unire le radici partenopee alle ali spuntategli grazie alla passione per le musiche del mondo. ...

Standing ovation per Checco Zalone a Music tra una geniale cover di Guccini e l’omaggio a Pino Daniele (video) : Checco Zalone a Music arriva in studio con la sua versione di La prima Repubblica e racconta quali siano le difficoltà di essere papà di due femmine. Per lui la prima Standing ovation della serata, con un ritorno sulle scene che si attendeva da almeno due anni. "Sono due anni che non fatturo, è stata una cosa bruttissima", queste le parole di Zalone che si è anche soffermato sullo scandalo dei Paradise Papers per poi ammettere di aver avuto ...

Jovanotti - Baglioni - Renato Zero ospiti del concerto per Pino Daniele a Napoli : i primi nomi : Tra i primi ospiti del concerto per Pino Daniele potrebbero esserci gli artisti più seguiti del panorama musicale italiano. Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Renato Zero, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia e Teresa De Sio sono i nomi degli artisti che hanno già aderito all'iniziativa dicendosi disponibili a calcare il palco dello Stadio San Paolo di Napoli il prossimo anno. Il concerto-evento Pino è in memoria di Pino Daniele ...

Oggi esce “QUANDO” - il cofanetto che racchiude il meglio del repertorio di Pino DANIELE : Oggi, venerdì 1 dicembre, esce “QUANDO”, il cofanetto di Warner Music che racchiude il meglio del repertorio di PINO DANIELE, pubblicato dal 1981 al 1999, documentandone il percorso artistico in un libro di 72 pagine, 95 brani rimasterizzati dai nastri originali e il DVD del film documentario “IL TEMPO RESTERÀ”. “QUANDO“ è un documento straordinario, il libro di 72 pagine racchiude testi, foto, commenti, rarità, ...

Sara Daniele innamorata : la figlia di Pino bacia un ragazzo misterioso : Sara Daniele ha trovato l'amore. La conferma arriva dal profilo Instagram della figlia del cantante Pino, dove spunta la clip di un bacio con un misterioso cavaliere. Da sempre riservata circa il suo privato...

Pino Daniele - quelle note inedite dedicate a Eduardo : Quando, il 4 gennaio 2015, il Nero a Metà è morto a lui il mondo in testa è caduto non uno, ma due volte. Discretamente, restando sempre dietro le quinte, ha aspettato che il tempo rimarginasse ...

Lo scatto che commuove il web : Pino Daniele abbracciato alla sua mamma : A pochi mesi dall’anniversario della scomparsa di Pino Daniele, uno dei cantautori italiani più amati di sempre, è stato pubblicato uno scatto familiare che racconta l&rsquo...