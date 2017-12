Piazza San Carlo | indagine sullo spray urticante

Capodanno in Piazza San Giovanni a Ragusa : Il Comune di Ragusa in occasione del concerto di Capodanno organizzato in piazza San Giovanni ha disposto un bus navetta gratuito.

Si ripete a Ragusa il flop di Piazza San Giovanni dopo 24 ore. Altro concerto deserto. E il vicesindaco cancella la diretta social. VIDEO : Intorno a mezzanotte il vicesindaco e assessore agli spettacoli Massimo Iannucci ha fatto una diretta sul proprio profilo personale. Si è messo appena dietro le poche persone presenti e ha ripreso. ...

Cagliari. Telecamere : nuovi impianti in piazza Garibaldi e in Piazza San Michele : Il Servizio Innovazione Tecnologica del Comune di Cagliari ha collaudato i nuovi impianti di piazza Garibaldi e di piazza San Michele. Nelle piazze cittadine, completamente rinnovate e dotate di infrastruttura in fibra ottica, sono stati installati i sistemi di videosorveglianza

Appendino : Piazza San carlo è fderita che non si cancella : Torino, 29 dic. (askanews) 'piazza San carlo e' una ferita che non si cancella, per la citta' e l'intera nazione, ma una comunita' ha anche il dovere di guardare avanti e pensare al suo futuro'. Al ...

Capodanno 2018 a Ragusa con La Rua : navette gratuite per Piazza San Giovanni : Capodanno 2018 a Ragusa con La Rua, la band nota per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi. I La Rua si formano nel 2009 e nel 2015 hanno la possibilità di calcare il palco del Concerto del Primo Maggio, nella sezione riservata ai giovani artisti emergenti. Si aggiudicano il premio come Miglior gruppo nell'ambito del contest 1MNEXT. Successivamente, il gruppo accede al talent show Amici di Maria De Filippi dove ...

Roma - Piazza San Pietro : attivista nuda cerca di rapire il bambinello del presepe perché 'Dio è donna' : In occasione del Santo Natale, gli occhi di tutto il mondo si sono diretti a Piazza San Pietro (Roma), ove è allestito uno splendido presepe , a dimensione umana, che ben rappresenta la natività del ...

Papa - 20mila fedeli presenti a Piazza San Pietro per l'Angelus : Roma, 26 dic. (askanews) Secondo la Gendarmeria Vaticana erano presenti in piazza San Pietro, all'Angelus del Santo Padre nella Festa di Santo Stefano, 20mila fedeli.

Sanremo - Casinò e Comune firmano il Capodanno in Piazza con Paolo Belli e la sua band. : al 7 gennaio 2018, dalle h 16.00 alle 19.00 nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle h 16.00 alle 19.00 e dalle h 20.00 alle 21.00. Prezzi dei biglietti sabato 30 dicembre 2017 e ...

Ad Alessandria in Piazza e allo stadio con un Borsalino in testa : Torino, 23 dic. (askanews) In piazza e allo stadio con un Borsalino in testa. E' l'originale manifestazione che i cittadini di Alessandria hanno messo in atto per manifestare solidarietà con i 134 ...

Alessandria in Piazza per la Borsalino : Alessandria, 23 DIC - Alessandria si mobilita per salvare la Borsalino. Sono centinaia le persone che manifestano davanti allo storico negozio di corso Roma, l'immancabile cappello in testa, per ...

Piazza San Giovanni Di Dio - vongole illuminate con la correte rubata : Il banco del pesce era pronto per il tour de force delle imminenti festività, addobbato con luci e decorazioni luminose e i prodotti in bella vista. Peccato che i proprietari si erano allacciati abusivamente a una centralina elettrica in strada, dopo averla manomessa. A scoprire il malfatto, sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma […] L'articolo Piazza San Giovanni Di Dio, vongole illuminate con la correte rubata ...

San Severo - Fratelli d'Italia raccoglie cibo e giocattoli per i bisognosi Sabato in Piazza Incoronazione dalle 17 alle 20 : Se la politica si esercitasse in modo serio e coerente, ci sarebbe meno bisogno di queste iniziative e delle altre forme di volontariato, perché sarebbe lo Stato a erogare i servizi idonei ad aiutare ...