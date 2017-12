: RT @TgLa7: ++ #Papa: abbiamo ferito il 2017 con opere di morte e ingiustizie ++ - profluigimarino : RT @TgLa7: ++ #Papa: abbiamo ferito il 2017 con opere di morte e ingiustizie ++ - MediasetTgcom24 : Il Papa: l'umanità ha sciupato il 2017 con guerre e ingiustizie #papafrancesco - rossaIII : RT @TgLa7: ++ #Papa: abbiamo ferito il 2017 con opere di morte e ingiustizie ++ -

"Anche questo tempo dell'anno, che Dio ci aveva donato integro e sano, noi umani l'abbiamo in tanti modi sciupato e ferito con opere di morte, con menzogne e ingiustizie". Così ilnell' omelia pronunciata in San Pietro in occasione del Te Deum. "Le guerre sono il segno flagrante di questo orgoglio recidivo e assurdo -ha sottolineato- ma lo sono anche tutte le piccole e grandi offese alla vita, alla verità, alla fraternità, che causano molteplici forme di, sociale e ambientale".(Di domenica 31 dicembre 2017)