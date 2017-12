Papa | 2017 sporcato da degrado umano

Papa : "2017 sporcato dal degrado umano" : 17.40 "Anche questo tempo dell'anno 2017, che Dio ci aveva donato integro e sano, noi umani l'abbiamo in tanti modi sciupato e ferito con opere di morte, con menzogne e ingiustizie". Così il Papa nell' omelia pronunciata in San Pietro in occasione del Te Deum. "Le guerre sono il segno flagrante di questo orgoglio recidivo e assurdo -ha sottolineato- ma lo sono anche tutte le piccole e grandi offese alla vita, alla verità, alla fraternità, che ...

Messa di Natale 2017 San Pietro Papa Francesco : dove vedere la diretta tv - streaming e replica : Papa Francesco celebrerà la Santa Messa di Natale 2017 a San Pietro stasera in tv domenica 24 dicembre alle ore 21.20 circa. Sarà come sempre la rete ammiraglia Rai a trasmettere in diretta l’evento religioso, a cui parteciperanno fedeli da tutto il mondo. Inoltre la Messa andrà in onda in mondovisione per permettere a tutti di assistere alla celebrazione. Ecco di seguito tutte le info su orari e dove vedere la diretta in tv, ...