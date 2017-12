Pallanuoto | obiettivo podio per il Setterosa agli Europei 2018 Izabella Chiappini l’arma

Pallanuoto : un Gonzalo Echenique in più per il Settebello. Obiettivo medaglie nel 2018 : Dopo un 2017 che non può considerarsi positivo visto il sesto posto conclusivo ai Mondiali (ma con l’argento in World League), il ct della Nazionale italiana di Pallanuoto Sandro Campagna ha deciso di puntare in grande verso Tokyo 2020, rivoluzionando ancor di più la rosa e aggiungendo, ovviamente, alcuni tasselli di livello davvero stellare. Era attesa da mesi, ad inizio autunno è arrivata però l’ufficialità: Gonzalo Echenique, mancino ...