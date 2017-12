Palermo | Capodanno con Edoardo Bennato

Botti di Capodanno vietati anche a Palermo : Roma, 30 dic. (askanews) A partire da domani e sino al 6 gennaio saranno vietati su tutto il territorio comunale accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e ...

Capodanno : concerto in piazza a Palermo - varchi e metal detector : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - varchi presidiati, controlli con i metal detector, dissuasori in cemento e una lunga lista di oggetti vietati. Palermo si prepara al suo Capodanno in piazza all'insegna della sicurezza e delle misure antiterrorismo. In occasione del concerto che dirà addio al 2017 e sa

Capodanno in casa vacanza : Livigno la più cara - Palermo la più economica : “Che programmi hai per Capodanno?” è arrivato il momento di trovare risposte a questa temutissima domanda, anche perché le località vacanziere più richieste sono praticamente vicine al tutto esaurito, soprattutto se si parla di montagna, dove soggiornare nell’ultimo dell’anno richiede una spesa molto elevata. Secondo un’analisi di Casevacanza sui prezzi degli affitti brevi per il weekend di Capodanno, se la spesa media in Italia è pari a 30 euro ...

Capodanno a Palermo : Bennato favorito - il programma di Natale ritarda ancora : Fra gli artisti rimasti in pista per l'ultimo dell'anno ci sono Edoardo Bennato (presentato da Agave spettacoli che si è aggiudicata gli ultimi Festini), Antonello Venditti (presentato da Palco Reale)...

Teatro : balletto - gospel e concerto di Capodanno - il Massimo di Palermo festeggia il Natale (3) : (AdnKronos) - Ancora musica il 2 gennaio con i 'SuperOttoni & Friends' e la Kids Orchestra. Un concerto che nella prima parte vedrà la trascrizione per un gruppo di ottoni dei 'Quadri di un'esposizione di Musorgskij', composizione originariamente per pianoforte ma forse più nota nella versione per o

Teatro : balletto - gospel e concerto di Capodanno - il Massimo di Palermo festeggia il Natale : Palermo, 13 dic.(AdnKronos) - Una nuova creazione per il balletto 'La Bella Addormentata' firmata da Matteo Levaggi, uno straordinario concerto di gospel, due grandi eventi con le formazioni Kids del Teatro, un doppio concerto di Capodanno. E' un Natale tutto da vivere quello del Teatro Massimo di P

Teatro : balletto - gospel e concerto di Capodanno - il Massimo di Palermo festeggia il Natale (2) : (AdnKronos) - Martedì 26 dicembre, sempre alle 20.30, ad accendere l'atmosfera natalizia sarà il concerto gospel 'Vincent Bohanan &The Sound of Victory Fellowship Choir'. Un talentuoso e navigato artista newyorkese, Vincent Bohanan, il cui universo sonoro racchiude tutte le scorribande e collaborazi

Capodanno : doppio concerto al Teatro Massimo di Palermo (2) : (AdnKronos) - A formare l’Orchestra, che si è costituita in seno alle attività sostenute dal Dipartimento per la Formazione superiore e la Ricerca del Miur, giovani musicisti provenienti da tutta Italia ma anche da altre nazioni europee e altri continenti arrivati per studiare nei Conservatori del P

Capodanno : doppio concerto al Teatro Massimo di Palermo : Palermo, 7 dic. (AdnKronos) - Per Capodanno 2018 il Teatro Massimo di Palermo raddoppia e accanto al tradizionale concerto del 1 gennaio, già sold out, ospita il 'Capodanno barocco'. Il concerto si terrà alle 12 e darà il via alle manifestazioni di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018. A suo

Capodanno a Palermo - dieci idee per il concertone in piazza : Tra una settimana si conosceranno dunque l'agenzia di spettacolo vincitrice e di conseguenza gli spettacoli e gli artisti che animeranno l'ultimo dell'anno. © Riproduzione riservata Scopri di ...