Pagelle Verona-Juventus 1-3 | i voti della partita Bernardeschi la mossa vincente

Verona-Juve 1-3 - le Pagelle dei bianconeri : Dybala è tornato. Dopo il segnale lanciato in Coppa Italia con il gol al Genoa, la conferma in un momento complicato per la Juventus, che a Verona si stava impantanando pericolosamente dopo un primo ...

Verona-Juventus - le Pagelle di CM : Benatia super - Matuidi croce e delizia : MANDZUKIC 5.5: torna esterno puro, lotta e si sacrifica come se fosse sempre la cosa più normale del mondo. Però, davanti, non si vede quasi mai (82' MARCHISIO ng ). HIGUAIN 6: notte da tiro al ...

Pagelle/ Verona-Juventus (1-3) : i voti della partita (Serie A 2017-2018 19^ giornata) : Pagelle Verona Juventus: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Bentegodi, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 23:11:00 GMT)

Verona-Juventus 1-3 Pagelle - voti e highlights 19^ giornata : doppio Dybala trascina i bianconeri (VIDEO) : Verona-Juventus 1-3 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: doppio Dybala trascina i bianconeri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Juventus 1-3 pagelle, voti E highlights- La Juventus, dopo la grande vittoria sulla Roma, va a far visita al Verona. Allo stadio Bentegodi, i bianconeri vincono per 3 a 1 e si riavvicinano al Napoli. ...

Pagelle Verona-Juventus 1-3 : torna la “Dybala mask” : Pagelle Verona-Juventus – Allegri rischia la frittata nella gara della 19^ giornata del campionato, qualche difficoltà di troppo per la Juventus che vince sul campo del Verona e si riporta ad un solo punto dal Napoli ma la squadra bianconera non ha convinto almeno fino al 30esimo della ripresa, in particolar modo nel mirino le scelte dell’allenatore bianconero con scelte all’intervallo che potevano costare caro. In particolar ...

Pagelle/ Verona-Juventus : i voti della partita (Serie A 2017-2018 19^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Verona Juventus: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Bentegodi, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 21:34:00 GMT)

Udinese-Verona 4-0 - Pagelle - voti e highlights 18^ giornata : dominio friulano - doppio Barak (VIDEO) : Udinese-Verona 4-0, pagelle, voti e highlights 18^ giornata: dominio friulano, doppio Barak (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Udinese-Verona 4-0, pagelle, voti E highlights 18 giornata – Vittoria facile per l’Udinese di Massimo Oddo in casa contro il Verona. La squadra friulana conferma il suo gran momento di forma, rifilando appunto un ...

Pagelle Udinese-Verona 4-0 : continua a brillare Barak : Pagelle Udinese-Verona – continua a vincere l’Udinese di Massimo Oddo. Quarto successo consecutivo per i friulani che ora possono pensare addirittura di inseguire l’obiettivo Europa League. I bianconeri infatti con i tre punti conquistati con il Verona sono saliti a quota 24, a 3 punti di distanza dal sesto posto occupato dalla Sampdoria. Il Verona dopo l’exploit con il Milan rimedia un netto ko. Migliori in campo Barak e ...

Verona - Milan : le Pagelle alternative : Il lunch match domenicale si rivela ancora una volta infelice per il Milan di Rino Gattuso, che dopo il pareggio rimediato contro il Benevento sempre nella partita delle 12,30, inciampa anche a Verona, perdendo malamente per 3 a 0 contro un Hellas sapientamente schierato da mister Pecchia e abile a sfruttare gli errori difensivi dei rossoneri. A circa una settimana da Natale e con in pancia i manicaretti preparati da nonne, mamme e chi più ne ha ...

Chievo Verona - le Pagelle di CM : Sorrentino stakanovista - Inglese pensa al Napoli : Bastien 5,5 : il classe '96 fa parte della nuova, terribile, nidiata belga che si appresta a monopolizzare la cronaca sportiva dei prossimi 10 anni. In questo match non rispetta le attese, toppando ...

Verona-Milan - le Pagelle : Bonucci in ombra - Romulo è fondamentale : Pecchia 7 Il suo Verona tira fuori tutto l'orgoglio di questo mondo e la vince con una prestazione grintosa. È un'Hellas che sta migliorando sensibilmente. E dimostra di poter dire la sua nella corsa-...

Pagelle Verona-Milan 3-0 : Romulo inesauribile - Suso unico a salvarsi tra i rossoneri : Notizie sul tema Verona-Milan 3-0: Caracciolo, Kean e Bessa affondano i rossoneri (Video Gol) Dove vedere Verona-Milan: diretta tv e streaming live, Serie A oggi 17 dicembre 2017 Mercato Milan, ...

Pagelle Verona-Milan 3-0 : Kalinic disastroso - Romulo e Caceres sugli scudi : Pagelle Verona-Milan – Per il Milan è ancora ‘fatal Verona’. Gli scaligeri hanno dominato i rossoneri vincendo meritatamente e conquistando tre punti importantissimi per la corsa salvezza. Prova disastrosa di Kalinic, mai incisivo e spesso fuori dal gioco. In generale nel Milan molti insufficienti. Nel Verona grande prova di Nicolas, Caceres e Romulo, per distacco i migliori in campo. Pecchia salva la panchina, profondo ...