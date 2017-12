Pagelle Torino | Niang s' è desto | Boyé irritante

Pagelle Torino-Genoa 0-0 : super Perin : Pagelle Torino-Genoa – Un super Perin nega al Torino la gioia della vittoria. Secondo pareggio consecutivo per i granata che non vincono in campionato dalla sfida con la Lazio dell’11 dicembre scorso. Un punto che serve a poco per il Toro, per il Genoa invece può considerarsi un punto prezioso in chiave salvezza visto i ko della Spal e del Crotone. Pagelle Torino-Genoa TORINO (4-3-3): Sirigu 6,5; De Silvestri 6,5, Burdisso 6, Nkoulou ...

Pagelle Spal-Torino 2-2 : Iago Falquè non basta - perla di Viviani : Pagelle Spal-Torino – Il Torino spreca il doppio vantaggio creato nel primo tempo con Iago Falque e butta via un’importante vittoria sul campo della Spal. Dopo il successo contro la Roma in Coppa Italia, i granata si fanno rimontare dalla squadra di Semplici che in casa non muore mai. Prima la punizione di Viviani poi il rigore di Antenucci hanno regalato agli spallini un buon punto per come si era messa la partita Pagelle ...