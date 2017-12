: RT @ilgiornale: #Padoan fa i salti di gioia ma sarà un 2018 fiacco - RealTimeNews__ : RT @ilgiornale: #Padoan fa i salti di gioia ma sarà un 2018 fiacco - AdrMontanaro : Padoan fa i salti di gioia ma sarà un 2018 fiacco - PaoloCaminiti1 : RT @ilgiornale: #Padoan fa i salti di gioia ma sarà un 2018 fiacco - Guerradtw : RT @ilgiornale: #Padoan fa i salti di gioia ma sarà un 2018 fiacco - ilgiornale : #Padoan fa i salti di gioia ma sarà un 2018 fiacco -

(Di domenica 31 dicembre 2017) «L'Italia si è rimessa in moto dopo la più grave crisi del dopoguerra, il debito è stabilizzato, il deficit dimezzato e l'export in aumento. Gli italiani devono essere orgogliosi dei propri sforzi e guardare con fiducia al futuro», ha twittato il ministro dell'Economia, Pier Carlo, al termine della conferenza stampa di fine anno del premier Paolo Gentiloni. Al di là delle problematiche sulle quali il governo pare essere particolarmente incline all'ottimismo, da domani bisognerà fare i conti con un capitolo totalmente nuovo che, a detta di esperti ed analisti, presenta notevoli incertezze, non tutte di carattere esclusivamente politico.Il, infatti, secondo la totalità parte degli scenari previsionalicaratterizzato da un rallentamento della crescita economica rispetto al +1,5% previsto per quest'anno, in un'area molto ...