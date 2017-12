: Pacco nascosto di Minniti Accogliere i migranti costerà altri 640 milioni - AdrMontanaro : Pacco nascosto di Minniti Accogliere i migranti costerà altri 640 milioni - Schifototale : Oppure prima a cena stavano parlando delle space cakes (dolci alla marijuana) e pensavo a quando mi ha portato i bi… - yoon_astro : *da un calcio al pacco in cui si è nascosto* -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 31 dicembre 2017) L' ultimo atto del ministro dell'Interno Marcoè destinato a favorire i progetti di integrazione degli imsul territorio nazionale. Nelle scorse settimane il titolare del Viminale più volte si era lasciato scappare che i fenomeni migratori non dovevano essere trattati come emergenziali piuttosto invece come eventi strutturali. Insomma bisognava conviverci nella quotidianità. Ed ecco che alle parole sono seguiti i fatti. Nel pomeriggio di giovedì 28 dicembreha firmato, e poi corretto in via definitiva proprio ieri mattina, un documento che consente di incrementare per il triennio a venire, ossia fino al 2020, il numero di stranieri che potrà usufruire dello Sprar ovvero dei servizi d'accoglienza per i richiedenti asilo - praticamente la maggior parte -, per i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario. Vale a ...