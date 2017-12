Oroscopo 2018 | Capricorno Il nuovo anno del segno | Aprile | giorni importanti per l' amore

Oroscopo 2018 - Cancro/ Il nuovo anno del segno : fortuna in arriva a Giugno : Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo del Cancro. Le novità porteranno i nati sotto questo segno a liberarsi dai pesi accumulati nel difficoltoso anno precedente.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 11:09:00 GMT)

Oroscopo 2018 - Leone/ Il nuovo anno del segno : Aprile - attenti alle crisi di coppia : Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo del Leone. Novità interessanti legate alla possibilità di viaggiare, attenzione però alle tensioni causate dalla Luna.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 11:03:00 GMT)

Oroscopo 2018 - Bilancia/ Il nuovo anno del segno : Aprile benevolo ma... : Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo della Bilancia. Gli affari saranno protagonisti per i nati sotto questo segno, ma bisognerà aspettare almeno il mese di febbraio.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 10:59:00 GMT)

Oroscopo degli Sportivi 2018 – Italia - che anno! Le previsioni di Olympiadamus sugli azzurri : tra sogni e profezie : Non ha mancato l’appuntamento, c’era tutto il mondo sportivo che lo aspettava e lo invocava, il Vate è apparso nuovamente come tutti gli anni. Olympiadamus è disceso nuovamente tra noi, si è seduto nel Tempio dello Sport, ha scrutato attentamente gli astri, ha valutato le congiunture planetarie, gli allineamenti del cosmo e gli incroci satellitari, si è appellato alle sue rinominate doti profetiche. E alla fine ha vaticinato, ha ...

Oroscopo 2018 - VERGINE/ Il nuovo anno del segno : pronti per momenti luminosi grazie a Marte e Giove : OROSCOPO 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo della VERGINE. pronti a momenti molto luminosi con Giove e Marte che sono amichevoli. Saturno mai così alto negli ultimi 27 anni.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 07:28:00 GMT)

Oroscopo beauty 2018 : le previsioni di Simon & the Stars : Saturno che saluta i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) per entrare in quelli cardinali (Capricorno, Cancro, Ariete, Bilancia). Giove, il pianeta dell’espansione e della crescita, che arriva trionfante per ripagare gli sforzi dei segni fissi (Acquario, Leone, Toro, Scorpione). E poi Urano, il rivoluzionario, che non vede l’ora di ribaltare i piani (in senso positivo) di certi segni che proprio non se ...

Oroscopo 2018 - CAPRICORNO/ Il nuovo anno del segno : bene l'amore grazie a Nettuno : OROSCOPO 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo del CAPRICORNO. bene l'amore grazie a Nettuno che sarà benevolo. Attenzione alla salute invece per quelli che sono i malanni stagionali.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 06:51:00 GMT)

Oroscopo 2018 - ACQUARIO/ Il nuovo anno del segno : inizio brioso in amore : OROSCOPO 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo dell'ACQUARIO. Sarà un inizio piuttosto brioso in amore con le relazioni che miglioreranno e qualche influenza contrastante di Marte.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 06:51:00 GMT)

Oroscopo 2018 - SCORPIONE/ Il nuovo anno del segno : stelle interessanti già da gennaio grazie alla Luna piena : OROSCOPO 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo dello SCORPIONE. La Luna piena regala un inizio molto interessante con stelle che sono davvero importanti anche per il futuro.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 06:43:00 GMT)

Oroscopo 2018 - SAGITTARIO/ Il nuovo anno del segno : pronti a un periodo di grandi cambiamenti pratici : OROSCOPO 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo del SAGITTARIO. pronti a un periodo in cui ci saranno dei cambiamenti molto interessanti. Smosse le acque nei rapporti con i cari.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 06:25:00 GMT)

Amore e sesso - l’Oroscopo del 2018 : Ci sarà Amore nell’aria nel 2018? Sicuramente a livello affettivo qualcosa cambierà per tutti i segni zodiacali e sarà l’occasione per aprirsi a nuove relazioni, per prendere cosapevolezza su quelle in corso oppure per lasciarsi andare a nuove avventure senza tabù sessuali. Del resto quando si apre un nuovo anno, si è sempre pià riflessivi e si prende coscienza delle cose, con buoni propositi, obiettivi da raggiungere o situazioni ...

2018 - l’Oroscopo del lavoro - segno per segno : Dicono che il 2018 sarà l’anno dell’introspezione e della spiritualità. Ma cosa dice l’oroscopo sul fronte del lavoro? L’esperta L’abbiamo chiesto a Marion Williamson, astrologa, editor della rivista «Prediction» (la prima pubblicazione inglese dedicata all’astrologia) e autrice di «Il piccolo libro dell’astrologia» (Newton Compton). Che cos’hanno in serbo per noi le stelle e, soprattutto, in che modo ...

Oroscopo 2018 - LEONE/ Il nuovo anno del segno : possibilità di viaggiare - ma attenzione alla Luna : OROSCOPO 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo del LEONE. Novità interessanti legate alla possibilità di viaggiare, attenzione però alle tensioni causate dalla Luna.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 05:43:00 GMT)

Oroscopo 2018 - ARIETE/ Il nuovo anno del segno : dodici mesi pieni d'amore : OROSCOPO 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo. ARIETE, saranno dodici mesi pieni di novità dal punto di vista soprattutto sentimentale. Partenza a razzo già nel mese di gennaio.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 05:35:00 GMT)