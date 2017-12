Ora la missione è contare di più in Europa

Presidenza Commissione Ars per Orazio Ragusa : Il deputato nazionale Nino Minardo si congratula con il deputato regionale Orazio Ragusa appena eletto presidente Commissione Attività produttive.

Orazio Ragusa eletto presidente della commissione attività produttive - sviluppo economico - industria e agricoltura dell'Ars : Nino Minardo, che servirà a mantenere un costante collegamento con l'attività legislativa e di governo della regione in settori strategici dell'economia iblea.

La commissione elettOrale russa ferma la corsa di Navalny - non potrà correre per la presidenza : La commissione elettorale russa ha ufficialmente negato ad Alexei Navalny di candidarsi alla presidenza alle prossime elezioni in programma a marzo del 2018. La decisione è arrivata oggi, lunedì, a ...

Commissione elettOrale russa : come affrontiamo le ingerenze esterne - : "Le ingerenze esterne sono molto varie. Viene presa qualche situazione, e viene interpretata stravolgendo i fatti reali, dopo di che la notizia inizia a replicarsi creando un effetto a catena. Si crea ...

Riki/ Video - la star di Amici 16 : la colonna sonOra del film “Leo Da Vinci - missione Monna Lisa” (Music) : Riki, pseudonimo di Riccardo Marcuzzo, tra gli ospiti della nuova puntata di Music, programma musicale in onda su Canale Cinque condotto da Paolo Bonolis(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 11:05:00 GMT)

Ufficiale il video di Il tempo intorno di Riki - colonna sonOra di Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa : Il video di Il tempo intorno di Riki è finalmente Ufficiale. Il brano fa parte del tema principale del film Leo Da Vinci, Missione Monna Lisa, nelle sale cinematografiche a partire dall'11 gennaio prossimo. Il brano del giovane artista di Mania è stato quindi scelto per la colonna sonora del film, segnando così il suo debutto al cinema dopo il grande successo seguito alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel suo annuncio, ...

Scontro treni Andria-COrato - commissione d’inchiesta : “Diversa organizzazione della sicurezza avrebbe evitato il disastro” : Certo, l’errore umano dei due capostazione. Ma le varie colpe individuali “evidentemente” si inseriscono “in una colpa di sistema” attribuibile “all’organizzazione della sicurezza”. Ed è lì che bisogna ricercare la ‘madre’ dei problemi, secondo la commissione d’inchiesta del Senato sugli infortuni sul lavoro. Perché se tutto fosse filato per il verso giusto al livello superiore, ...

Una missione a tema Final Fantasy XV è Ora disponibile in Assassin's Creed Origins : Assassin's Creed Origins e Final Fantasy XV, due titoli molto diversi tra loro ma che si sono incontrati già: nel gioco di Square Enix, infatti, si è svolto il Festival degli Assassini, con ricompense e missioni legate al titolo di Ubisoft, ora è l'ultimo episodio della saga di Final Fantasy a comparire nella celebre serie degli assassini.Infatti, come segnala VG247.com, è ora disponibile una missione a tema Final Fantasy XV che permetterà di ...