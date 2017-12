OnePlus lancia Switch | un’app per migrare verso un suo smartphone

OnePlus 5T potrebbe essere lanciato anche in un’edizione limitata dedicata a Star Wars : Pare che OnePlus abbia in progetto di lanciare una speciale edizione di OnePlus 5T dedicata alla saga di Star Wars. Ecco cosa sappiamo L'articolo OnePlus 5T potrebbe essere lanciato anche in un’edizione limitata dedicata a Star Wars è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.