Nuoto di fondo | la ‘minaccia’ Paltrinieri deve infondere nuove motivazioni ad una squadra

: Al fondo di un anno di #tweet acquatici - Swimbizitalia : Al fondo di un anno di #tweet acquatici - teenallgdr : quelli lassù che sgobbano, sotto quel sole svengono mentre col nuoto ce la spassiamo in fondo al maaar - SimoneBonzanini : @Robydaen Io boccio entrambe le cose: corsa o nuoto. Per la palestra mi devono pagare, altrimenti non mi metto ad e… - rep_napoli : Nuoto di fondo, la prima Coppa Natale nelle acque del circolo Posillipo - vvlnapoli : Nuoto di fondo, la prima Coppa Natale nelle acque del circolo Posillipo: Appuntamento il 24 dicembre. Cento atleti… -

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2017) Unadi regolaristi ma non da gare secche. Sembrerebbe che l’argomento sia più affine al ciclismo che aldima non è così. La stagione delle acque libere italiane è stata di tante luci ed alcune ombre. Le note liete sono rappresentate dalle vittorie in Coppa del mondo di Arianna Bridi e Simone Ruffini e dalle 5 medaglie iridate di Budapest nel Lago Balaton (2 argenti e 3 bronzi). Tuttavia, da incontentabili quali siamo, quella 10km maschile proprio non ci è piaciuta. Una prestazione sottotono di Ruffini (7°) e Vanelli (10°), non in grado di dar seguito agli ottimi risultati ottenuti nella World Cup nell’evento clou. Un risultato che, tra l’altro, replica il medesimo ottenuto dai due nuotatori due anni fa nelle acque di Kazan, prolungando il digiuno da vittorie e podi iridati in questa specialità. Non è certo un mistero: da quando la gara è stata marchiata a ...