NOA AL QUIRINALE CONTRO IL RAZZISMO

Leggi la notizia su spettacolarmente

(Di domenica 31 dicembre 2017) Sarà una grande opportunità quella che verrà offerta alla cantante israeliana Noa il prossimo 25 gennaio. L’artista canterà infatti alildi ieri e di oggi e in una dichiarazione all’agenzia Ansa si è detta entusiasta di questa occasione irripetibile: “Nel 2018 saranno 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali in Italia”- ha dichiarato. “Sono molto felice di essere stata invitata alil 25 gennaio per le celebrazioni della Giornata della Memoria, in occasione di questo anniversario. Auguro all’Italia di continuare ad educare e mettere in guardiail fascismo e il”.Da sempre Noa è un simbolo nella lotta a favore della pace e della convivenza tra i popoli. In questi giorni è impegnata a Capri, che la vede presidente della ventiduesima edizione di Capri Hollywood International Film Fest e proprio in questo contesto annuncia una nuova ...