Nel 2018 vorrei dibattiti online più costruttivi

Capodanno - Nel Pacifico i primi e gli ultimi a brindare al 2018 - : Si inizia con Kiritimati che saluterà l'arrivo del nuovo anno 13 ore prima dell'Italia. Il lungo scoccare delle mezzanotte da est a ovest del globo si chiuderà nelle isole Samoa Americane, che ...

Confagricoltura e il Museo Luzzati lanciano la volata per "2018 anno del cibo italiano Nel mondo" : Genova - L'UNWTO (United Nations World Tourism Organization), agenzia delle Nazioni Unite, lo scorso maggio ha organizzato il 3° Summit mondiale su turismo e gastronomia. Il mix di cibo, arte e ...

La dipendenza da videogiochi diventerà una malattia mentale riconosciuta Nel 2018 : La dipendenza da videogiochi diventa una malattia mentale ufficialmente riconosciuta dell'OMS. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha incluso infatti il 'disturbo del gioco' in una bozza ...

Quale pop star internazionale ti piacerebbe annunciasse uno show in Italia Nel 2018? : Dopo un 2017 carico di concerti (guarda qui quali sono stati i principali), anche il 2018 si preannuncia un’ottima annata in fatto di musica live. via GIPHY Sono già diverse le pop star della musica internazionale ad aver annunciato concerti in Italia nei prossimi 12 mesi. via GIPHY Ma guardando tra i vari tour che passeranno anche nel nostro Paese ci siamo accorti che mancano alcuni grandi artisti. Se avessi la bacchetta magica, ...

Tutele per consumatori da UE dal Web ai viaggi Nel 2018 e ulteriori iniziative : Una serie di nuove regole per lo più positive per i consumatori entranno in vigore nei prossimi 12 mesi. Vediamole nel dettaglio.

Pensioni - cosa cambia Nel 2018 : L'esenzione di 15 categorie di lavoratori dall'aumento dell'età pensionabile, lo 'sconto' contributivo riservato alle donne per accedere all'anticipo Pensionistico e l'istituzione di un fondo ad hoc ...

Il Segreto anticipazioni : ecco cosa accadrà Nelle puntate del 2018 Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il probabile arresto di Donna Francisca e Cristobal [Video]. Gli ultimi spoiler ci svelano che nell'arco di 2018, Puente Viejo sara' protagonista di moltissimi colpi di scena, che siamo sicuri sorprenderanno i fans dell'amata telenovella di Canale 5. Ma andiamo a svelare cosa accadra' nel 2018, continuando a leggere qui ...

OROSCOPO 2018 - GEMELLI/ Il nuovo anno del segno : grandi rivoluzioni Nel campo dei sentimenti : OROSCOPO 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo dei GEMELLI. Novità positive per il segno nel campo sentimentale dove si aspettano delle vere e proprie rivoluzioni.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 05:24:00 GMT)

WHATSAPP NON FUNZIONERA' PIU' Nel 2018/ Non è una bufala : ecco i sistemi operativi colpiti dallo switch-off : WHATSAPP smette di funzionare nel 2018: non è una bufala, ma la triste realtà annunciata dal servizio di messaggistica di Facebook. ecco i sistemi operativi interessati dallo switch-off.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 04:56:00 GMT)

Equitazione - World Cup Jumping 2017-2018 : Lorenzo De Luca sul podio a Mechelen! Smolders trionfa davanti a Von Eckermann. Anche Bucci Nella top ten : Si chiude in bellezza il trionfale 2017 dell’Equitazione italiana. Lorenzo De Luca è salito sul podio nel Grand Prix di Mechelen (Belgio), valido per il girone Europa Occidentale della World Cup Jumping 2017-2018. L’azzurro ha realizzato un fantastico doppio netto in sella ad Halifax van het Kluizebos, chiudendo il percorso base con il secondo miglior tempo e fermando il cronometro nel barrage su 39”97, un tempo che gli è valso la ...

Milano. Il 2018 si festeggia Nella piazza simbolo della città : La città di Milano saluta il vecchio anno con un concerto in piazza Duomo promosso e organizzato dal Comune insieme a F&P Group. Un evento gratuito che regalerà a milanesi e turisti una serata di musica e allegria, per iniziare…Continua a leggere →

Ucraina - Poroshenko dice sì al bilancio in deficit Nel 2018 - : "Il presidente Petro Poroshenko ha firmato la legge "Sul bilancio statale dell'Ucraina per il 2018 " adottata dal Parlamento il 7 dicembre", si legge nel comunicato dell'ufficio stampa della ...

Le previsioni per l’agricoltura bergamasca Nel 2018 : Un’agricoltura a due velocità. A prevederla l’Osservatorio economico di Confai Academy per il 2018 in provincia di Bergamo. E’ il dato che emerge da un’analisi realizzata dall’accademia d’impresa legata alla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani (CAI) in vista della prossima…Continua a leggere →

Ghio - Rossi e l'opposizione Nel 2018 : ospedale - sicurezza e legalità : E' ormai chiaro che l'amministrazione non riesce a governare il complesso problema tanto che da mesi non è riuscita a produrre un regolamento uno che possa mettere le basi di una politica ...