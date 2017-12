Nel 2017 meno incidenti stradali ma più vittime

Nel 2017 lieve aumento degli incidenti stradali mortali : Roma, 31 dic. (askanews) Con 474.450 pattuglie di vigilanza stradale, la Polizia Stradale ha accertato nel corso dell'anno che si chiude 1.999.469 infrazioni al codice della strada. Ritirate 44.305 ...

Calcio - i 5 fuoriclasse che si sono ritirati Nel 2017 : Il 2017 non passerà alla storia come una grande annata di Calcio, sicuramente non per noi italiani che dopo 59 anni vedremo il primo campionato mondiale senza la nostra nazionale. Ma al di là dell’incubo Svezia, l’anno che sta per chiudersi porta via con se alcuni dei più grandi giocatori degli ultimi due decenni. Storie che si intrecciano tagliando in modo trasversale l’Europa. C’è chi ha chiuso con l’ennesimo ...

Equitazione - World Cup Jumping 2017-2018 : Lorenzo De Luca sul podio a Mechelen! Smolders trionfa davanti a Von Eckermann. Anche Bucci Nella top ten : Si chiude in bellezza il trionfale 2017 dell’Equitazione italiana. Lorenzo De Luca è salito sul podio nel Grand Prix di Mechelen (Belgio), valido per il girone Europa Occidentale della World Cup Jumping 2017-2018. L’azzurro ha realizzato un fantastico doppio netto in sella ad Halifax van het Kluizebos, chiudendo il percorso base con il secondo miglior tempo e fermando il cronometro nel barrage su 39”97, un tempo che gli è valso la ...

Il 2017 del judo. Il secondo titolo di Mayra Aguiar Nella categoria 78 kg : Prosegue il nostro oramai tradizionale appuntamento di fine anno, dove analizzeremo il 2017 del judo internazionale, categoria per categoria. L’udicesima puntata è dedicata alla 78 kg femminile. Leggi anche: Funa Tonaki nuova imperatrice della categoria 48 kg Naohisa Takato torna padrone della categoria 60 kg Ai Shishime spodesta Majlinda Kelmendi nella categoria 52 kg Hifumi Abe nuovo fenomeno della categoria 66 kg Sumiya Dorjsuren ...

Roma. Nel 2017 assegnate 500 case popolari : Il Campidoglio nell’ultimo mese ha consegnato 55 case popolari a famiglie aventi diritto. In un anno e mezzo le assegnazioni sono state oltre 750, più di 500 solo quest’anno, contro le 250 del 2014 e le 280 del 2015. “È un…Continua a leggere →

L’oro resiste ai?venti contrari : ?+13% Nel 2017 - la migliore performance da 7 anni : Con la stretta monetaria della Federal Reserve e il rally dei listini azionari molti analisti avevano previsto ribassi. Ma il lingotto ha concluso l’anno sopra 1.300 dollari l’oncia...

Top 2017 Gli 11 film migliori usciti Nel 2017 ma non (ancora) distribuiti in Italia : ... Steven Spielberg, Meryl Streep e Tom Hanks parlano del film in una nuova featurette GALLERIE CORRELATE Foto ufficiali - Avengers: Infinity War Locandine e poster - Tutti i Soldi del Mondo TAG

Pubblicità da incubo : i più grandi fail dell'advertising Nel 2017 : Ecco la nostra carrellata di errori/orrori nel mondo dell'advertising, con l'augurio di non vederne altri nel 2018. Pepsi e la ribellione allo spot Uno spot pubblicitario deludente , che ha generato ...

Sanità : mille bambini nati all’ospedale di Avezzano Nel 2017 : Presso l’ospedale di Avezzano è nato questa mattina il bebè numero 999, un maschietto che pesa 3 chili e 700 grammi: tra oggi e domani, annuncia l’ospedale, verrà sicuramente centrata e superata la soglia dei 1.000 parti, dal momento che altre donne sono in fase di travaglio. “Un ottimo risultato – dichiara il manager della Asl, Rinaldo Tordera – in un periodo in cui c’è ovunque un forte decremento delle ...

4 grandi errori commessi per Xbox One e Xbox One X da Microsoft Nel 2017 : Il 2017 non è di certo stato l'anno migliore per Microsoft. Mentre è riuscita a recuperare verso la fine con il lancio di Xbox One X e alcune esclusive come Cuphead e PlayerUnknown's Battlegrounds, nel complesso questo intero anno è stato contrassegnato da un problema dopo l'altro. Mentre il successo iniziale di Xbox One X può aver dato a Microsoft un po' più di respiro,la realtà è che ha disperato bisogno di iniziare a proporre una strategia a ...

Terremoto - il sindaco di Norcia : “Nel 2017 abbiamo riannodato il filo con la vita” : “Il 2017 e’ stato l’anno più difficile della mia vita, ma anche un anno in cui la nostra comunità ha riannodato il filo con la vita dopo aver rischiato di disgregarsi. Il 2018 dovrà essere, invece, il momento della partenza importante della ricostruzione post Terremoto”. Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, traccia un bilancio con l’ANSA a distanza di 16 mesi dalla prima scossa del 24 agosto 2016. “Non ...

L’oro resiste ai?venti contrari : ?+13% Nel 2017 - la migliore performance da 7 anni : Con la stretta monetaria della Federal Reserve e il rally dei listini azionari molti analisti avevano previsto ribassi. Ma il lingotto ha concluso l’anno sopra 1.300 dollari l’oncia...

10 cose grosse successe Nel mondo Nel 2017 : Tra dieci anni, se volessimo raccontare com'è stato il mondo nel 2017, di cosa parleremmo? The post 10 cose grosse successe nel mondo nel 2017 appeared first on Il Post.

Cinema - Nel 2017 l’anniversario di tre capolavori : Il Padrino - Incontri ravvicinati e La vita è bella : Certi anni arrotondano lustri e decenni di film divenuti senza tempo entrati nell’immaginario collettivo. Con forza, tenerezza o comicità. Personaggi, citazioni, storie, a volte note musicali che non restano a gravitare nel tempo ma entrano nella nostra vita lasciando piccoli e grandi segni sulla cultura contemporanea. Il 18 dicembre 1997 uscì La vita è bella. Tre Oscar come punte di diamante su una miriade di premi ricevuti e 229 milioni di ...