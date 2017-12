Nba | Utah manda in crisi LeBron Detroit stende gli Spurs

Nba : Hood trascina Utah con gli Spurs. DeRozan 45 affonda Philadelphia : I Sixers, e tutta Philadelphia con loro, si inchinano al cospetto della miglior prestazione in carriera di DeMar DeRozan. 45 punti per il figlio di Compton, coi Raptors che passano in rimonta e ...

Nba - gioia Okc dopo 3 overtime - impresa di Utah a Boston : Spettacolo al Wells Fargo Center. OKC passa a Philadelphia dopo 3 durissimi supplementari, resi ancora più appassionanti dalla sfida interna tra Westbrook (alla 11esima tripla doppia stagionale) ed ...

Nba 2017-2018 : dodicesima di fila per Houston - Utah sorprende Boston. OKC la spunta al triplo overtime! : Undici gli incontri giocati nella notte NBA. Il piatto forte era senz’altro il derby texano tra Houston e San Antonio; la vittoria è andata ai Rockets, 124-109 grazie a un Chris Paul scintillante, autore di 28 punti, 8 assist e 7 recuperi. Si tratta del 12° successo consecutivo per la squadra di Mike D’Antoni, praticamente imbattuta quando l’ex Clippers è in campo. Vittoria arrivata nonostante la pessima serata al tiro di James ...

Nba - risultati della notte : Houston schianta gli Spurs - Boston crolla in casa con Utah : Houston Rockets - San Antonio Spurs 124-109 IL TABELLINO Boston Celtics - Utah Jazz 95-107 IL TABELLINO Guarda tutti i video Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 109-115 IL TABELLINO Guarda tutti i ...

Nba 2017-2018 : Harden e Paul - che show! Houston batte Utah. Philadelphia perde allo scadere contro i Lakers : Solo quattro gli incontri giocati nella notte NBA. Non sono mancate, però, le emozioni, con risultati importanti in chiave classifica. La miglior squadra della Western Conference rimane Houston. I Rockets hanno battuto Utah a domicilio per 112-101. Un successo maturato grazie ai suoi due leader, James Harden e Chris Paul. Il Barba è stato come al solito devastante in attacco, segnando 29 punti con 8/19 al tiro e 9/9 ai liberi; il playmaker, ...

Nba - Oklahoma City-Utah 100-94 - Westbrook in tripla doppia : Sembrava un altro fiasco, un'altra di quelle partite (ce ne sono state decisamente troppe finora) in cui chiedersi perché l'attacco di Oklahoma City, con tutte quelle star, proprio non ne vuole sapere ...

Nba - OKC rimonta Utah sulle spalle della 7tripla doppia di Russell Westbrook : Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 100-94 Se si vogliono giocare i playoff, ci sono partite durante la stagione che semplicemente non si possono perdere. La sfida casalinga con gli Utah Jazz dava ...

Nba - Donovan Mitchell : Utah ha il suo Luke Skywalker : Sembrava tutto scritto dai migliori sceneggiatori di Hollywood. Donovan Mitchell ha scelto la Star Wars Night per prendersi il palcoscenico con una prestazione da 41 punti, scrivendo così il ...

Nba - prendi nota : ecco Donovan Mitchell - il nuovo volto degli Utah Jazz : Negli Stati Uniti li chiamano "Coming Out Party", quelle partite in cui il talento di un giocatore si manifesta per la prima volta in tutta la sua grandezza. Quella di stanotte è stata di sicuro una ...

Nba - Los Angeles Clippers-Utah Jazz 102-84. Buona prova di Gallinari : Importante vittoria dei Clippers (3-0) che regolano, non senza problemi, Utah (2-2) al termine di una partita dominata per larghi tratti. Gallinari gioca una Buona gara, sicuro in attacco e in difesa, ...