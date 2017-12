Napoli | pronto l' assalto a Verdi | le cifre

Giaccherini pronto a lasciare Napoli - l’agente svela : “Ecco le soluzioni più gradite” : Il Napoli vincendo l’anticipo contro il Crotone si è assicurato il titolo di ‘Campione d’inverno’. Ora ci sarà l’Atalanta in Coppa Italia e la gara con il Verona sempre al San Paolo prima della sosta in cui si penserà al mercato. Chi è destinato a lasciare il club partenopeo è Giaccherini, che non viene quasi mai preso in considerazione da Sarri. L’agente dell’esterno ex Juventus, ai microfoni di ...

Napoli - dimesso dal pronto soccorso : muore bimbo di 3 anni : Un bambino di 3 anni è morto questa mattina nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli , dove era giunto in arresto cardiaco. Il bimbo era stato portato ieri sera al pronto soccorso, ma era stato ...

LIVE Torino Napoli : tutto pronto : Per il secondo anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A, il Torino ospita il Napoli per una sfida molto importante alla luce della sconfitta dell'Inter sul proprio campo contro l'Udinese di Mister Massimo Oddo. Il Napoli, con una vittoria oggi, tornerebbe in testa alla classifica di Serie A. Ma agli uomini di Sarri basterebbe anche un pareggio per tornare nuovamente in testa, a pari punti con i nerazzurri. Le formazioni ...

Napoli-Fiorentina - Insigne alza bandiera bianca : pronto Zielinski : Dopo le due sconfitte contro Juventus e Feyenoord il Napoli dovrà ricaricare le pile per affrontare al meglio la Fiorentina con la sfida in programma al San Paolo domenica alle 15. Con un risultato positivo gli uomini di Sarri potrebbero ritornare al primo posto in classifica in caso di buone notizie dal big match tra Juventus e Inter. Il tecnico toscano cercherà di recuperare a tutti i costi Lorenzo Insigne, […] L'articolo ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis dimentica la Champions : pronto il colpo in attacco : Calciomercato Napoli – Delusione per il Napoli, la squadra di Maurizio Sarri non è riuscita nell’impresa di qualificarsi per gli ottavi di Champions League, sconfitta contro il Feyenoord ma anche un successo non sarebbe servito. De Laurentiis è pronto a riscattarsi, per gennaio si potrebbe chiudere un doppio colpo in attacco, il primo porta a Inglese del Chievo, accordo raggiunto per la prossima stagione, il Napoli deve decidere se ...

Napoli-Juventus - Higuain pronto a giocare : sarà titolare al San Paolo : NAPOLI - Gonzalo Higuain è pronto a giocare contro il Napoli. La mano sinistra del centravanti, operata lunedì pomeriggio , sta bene e finora non ha dato nessun fastidio, per cui stasera il Pipita ...

Napoli-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : pronto Higuain - un dubbio per Sarri : Napoli-Juventus, probabili formazioni e ultimissime: pronto Higuain, un dubbio per Sarri Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Juventus, probabili formazioni E ultimissime – Scontro al vertice. Questa sera al San Paolo il Napoli ospiterà la Juventus terza in classifica e distante di 4 punti. Allegri e Sarri non parlano di gara decisiva ma in caso di ...

Napoli - il San Paolo è pronto : saranno quasi 60mila per la Juve : Napoli – Juventus sarà, senza ombra di dubbio, la sfida più attesa del fine settimana. Venerdì sera, allo Stadio San Paolo, si sfideranno la prima e la terza in classifica, le due grandi favorite per la conquista dello scudetto. I padroni di casa ci arrivano con 4 punti di vantaggio sui bianconeri. frutto di 12 vittorie e 2 pareggi in 14 partite di campionato. Un ruolino di marcia davvero impressionante finora, a differenza dei bianconeri, ...

Movida violenta a Napoli - contatti con i pm : pronto a parlare l'uomo del raid : Ha deciso di collaborare, e per questo i suoi avvocati hanno già preso contatto con i magistrati della Procura che indagano sui gravissimi fatti accaduti una settimana fa tra la gente che affollava la ...