Napoli-Juve poi è nebbia E buttiamo la tecnologia

Napoli e Juventus - siamo : il Napoli la vera sorpresa del girone di andata finito ieri. 48 punti sono tanti, 9 più dello scorso inverno, valgono 96 punti a fine stagione. Solo due squadre hanno fatto meglio nei gironi a venti ...

La Juventus chiude il 2017 a -1 dal Napoli capolista : I bianconeri battono 3-1 il Verona al Bentegodi con una rete di Matuidi al 6′ e una doppietta di Dybala nel secondo tempo, decisiva dopo il pareggio di Caceres. Al termine del girone d’andata, la squadra di Allegri è ad un…Continua a leggere →

Serie A Verona - Pecchia : "Juventus e Napoli forti ma diverse" : ... l'allenatore del Verona , non si sbilancia quando si parla di scudetto: "Meglio la Juventus o il Napoli? Continuo a vedere due squadre forti con caratteristiche diverse - spiega a Sky Sport - . Il ...

Juventus - Allegri : 'Scudetto? Aspettiamo un passo falso del Napoli' : Insieme a Neymar sarà uno dei due migliori giocatori al mondo: il futuro è dalla sua parte, non deve avere ansie '. Juve, la doppia Joya: ritrova Dybala e il Napoli a -1 ' Prima del gol stavo ...

Juve - Allegri : "Napoli avanti? C'è tempo per passarlo. Dybala - conta la testa..." : "Importantissimo che sia tornato al gol. Sono contento io, è contento lui, sono contenti tutti. Non deve ascoltare i paragoni: nei prossimi anni sarà il migliore insieme a Neymar". Nonostante qualche ...

Dybala show - doppietta al Verona : la Juventus vince 3-1 - Napoli a -1 : Alla fine ci pensa Dybala. Due splendidi gol della Joya trascinano una Juventus svogliata alla vittoria nell'ultima gara del girone d'andata di Serie A e di tutto il 2017. Al Bentegodi, sul campo dell'...

Verona-Juventus 1-3 : si sblocca Dybala - doppietta decisiva per restare in scia del Napoli : (a breve il servizio completo) LA CRONACA LE FORMAZIONI: VERONA: Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Caceres; Zuculini, Buchel B.; Rómulo, Bessa, Verde; Kean JUVENTUS: Szczesny; Lichtsteiner, ...

La Juventus non lascia scappare il Napoli : Verona battuto 3-1 : La Juventus di Massimiliano Allegri chiude con il botto il 2017, batte per 3-1 il Verona e si riporta a meno uno dal Napoli di Sarri campione d'inverno. I gol dei bianconeri portano la firma di Matuidi e di Paulo Dybala, autore di una fantastica doppietta. Dell'ex Caceres il gol del provvisorio e inutile gol del pareggio del Verona. Con questo successo la Vecchia Signora sale a quota 47 punti, frutto di 15 vittorie, due pareggi e due ...

Verona-Juventus - dalle 20.45 La Diretta Allegri all'inseguimento del Napoli : La Juventus chiude un 2017 di alto livello (sesto scudetto consecutivo e finale di Champions League, al di là di come poi si sia conclusa) andando in visita al Bentegodi di Verona, dove affronta l'...

Calciomercato Napoli - la Juventus vuole ripetere un altro caso Higuain? : Pochissimi giorni ancora e il Calciomercato invernale prenderà ufficialmente il via. Il 3 gennaio, infatti, si apriranno le danze e tutte le squadre della nostra Serie A, a partire dal Napoli e dalla Juventus, si adopereranno per mettere a segno colpi importanti per proseguire con la seconda parte della stagione nel migliore dei modi. I partenopei, infatti, che intanto preparano la strada per la prima cessione, devono affrontare il possibile ...

LIVE Hellas Verona-Juventus - Serie A in DIRETTA : la Juve cerca i tre punti per rimanere nella scia del Napoli : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Hellas Verona-Juventus, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2017-2018. È una partita importante per i bianconeri, che vogliono rimanere nella scia del Napoli. La vittoria di ieri a Crotone ha portato la squadra partenopea a +4 rispetto alla Juve. La squadra di Massimiliano Allegri andrà a caccia dei tre punti per non perdere terreno dalla testa della classifica. Per farlo il tecnico toscano ...