Napoli in apprensione per Inglese | il ‘futuro’ azzurro si è infortunato oggi

Infortunio per Ghoulam - Napoli in apprensione : Il buon primo tempo del Napoli contro il Manchester City è stato macchiato dal problema fisico occorso a Faouzi Ghoulam. L’Infortunio ha costretto l’algerino a lasciare il campo prima della mezz’ora a Christian Maggio. Il terzino si è steso a terra per un dolore al ginocchio ed ha fatto segno di richiedere il cambio alcuni […] L'articolo Infortunio per Ghoulam, Napoli in apprensione proviene da ultimecalcioNapoli.it.