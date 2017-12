Napoli | ecco quando arriverà Inglese dal Chievo Verona

Napoli - accordo con il Benfica per Grimaldo : ecco le cifre : Napoli, accordo con il Benfica per Grimaldo: ecco le cifre Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO Napoli, Grimaldo- Il Napoli ha praticamente chiuso il primo colpo per la prossima estate. Secondo quanto svelato dalla Rai, il direttore sportivo Giuntoli ha trovato l’accordo con il Benfica per Grimaldo. Colpo importante per il club partenopeo: il ...

Napoli : ecco quando arriva Inglese : Secondo quanto riferisce Sky Sport , l'attaccante classe '91 del Chievo Roberto Inglese è atteso a Napoli il prossimo 6 gennaio , al termine del prossimo turno di campionato, per aggregarsi alla sua nuova squadra.

Giaccherini pronto a lasciare Napoli - l’agente svela : “Ecco le soluzioni più gradite” : Il Napoli vincendo l’anticipo contro il Crotone si è assicurato il titolo di ‘Campione d’inverno’. Ora ci sarà l’Atalanta in Coppa Italia e la gara con il Verona sempre al San Paolo prima della sosta in cui si penserà al mercato. Chi è destinato a lasciare il club partenopeo è Giaccherini, che non viene quasi mai preso in considerazione da Sarri. L’agente dell’esterno ex Juventus, ai microfoni di ...

Moviola Crotone-Napoli : c'erano due rigori in favore dei calabresi ? Ecco le immagini che chiariscono : ... Quanto i portieri contribuiscono alla costruzione della manovra offensiva? Alisson è il migliore, inseguono Handanovic e Szczèsny Dove vedere Crotone-Napoli, diretta tv e live streaming Serie A oggi ...

Calciomercato Bologna - Fenucci allo scoperto : “Verdi al Napoli? Ecco cosa serve” : Calciomercato Bologna – L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, intervistato dal ‘Resto del Carlino’, è tornato a parlare del futuro di Simone Verdi, accostato con insistenza al Napoli. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossoblù: “Finanziare la propria crescita attraverso la cessione, ogni anno, di uno o due calciatori è la strategia che adottano tutte le squadre del nostro livello. Bisogna tener conto ...

Calciomercato Napoli - idea Max : ecco il miglior assist-man d'Europa : Le strategie di mercato in casa Napoli parlano chiaro: la finestra di gennaio, sessione dal peso coerente con l'appuntamento estivo, non contempla la classica "riparazione" bensì costituisce un ...

Calciomercato : Milan ecco l'esterno - Inter su 2 blaugrana - Juve sgarbo al Napoli Video : Pochi giorni ancora e riaprira' il Calciomercato. La sessione invernale di riparazione sara' l'occasione per molti club di sistemare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. La #Juventus è alla ricerca di rinforzi sulle fasce, dove non si esclude una probabile partenza di Alex Sandro. L'#Inter ha bisogno di aggiungere qualche elemento di qualita' ad una rosa che attualmente si sta rivelando molto corta, mentre il Milan è alla ricerca di ...

Napoli - ecco il favorito per il dopo Reina : Il Napoli, come scrive la Gazzetta dello Sport , ha scelto il dopo Reina : si tratta di Leno , estremo difensore tedesco del Bayer Leverkusen . Con lo spagnolo che non rinnova e andrà via a zero, si va decisi sul classe '92.

Calciomercato Crotone - Vrenna svela : “Operazioni con il Napoli? Ecco chi ci piace” : Calciomercato Crotone – L’ultima gara del 2017 il Crotone la giocherà con il Napoli, venerdì sera allo ‘Scida’. Il patron dei pitagorici, Gianni Vrenna, ha fatto un punto sulla situazione della squadra calabrese: “La scelta di esonerare Nicola non è dipesa da me. Con Walter Zenga ci troviamo bene. Puntiamo e speriamo in una salvezza più tranquilla”. Sul Napoli: “Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia. Non ...

Calciomercato Napoli - Giaccherini cambia maglia : ecco la (probabile) nuova destinazione : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dall’importante successo in campionato contro la Sampdoria, la squadra di Sarri continua a guidare la classifica davanti alla Juventus. Un calciatore che non ha trovato spazio con la maglia azzurro è Emanuele Giaccherini, l’attaccante pronto a trasferirsi già nel mercato di gennaio per giocare con continuità e tornare protagonista. Nelle ultime ore contatti con il Chievo, il calciatore ...

Napoli - Hamsik ancora incredulo : “Superato Maradona? Ecco cosa dico” : “Staccato Maradona? Quota 116 gol in azzurro? Io ho pensato solo che avevo fatto il 3-2 e che avevamo superato la Sampdoria. E’ stata una partita molto difficile e molto importante, considerando anche che l’Inter ha perso”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport 24, Marek Hamsik che ha siglato il gol partita per il suo Napoli, contro la Sampdoria, staccando Maradona come bomber storico in maglia azzurra. “Forse ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis vuota il sacco : “Ecco chi arriverà a gennaio” : Calciomercato Napoli – A margine del brindisi di Natale del Napoli Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni, soprattutto di mercato. Ecco quanto riportato da ‘Il Mattino’: “Non solo i tifosi, anche io nel 2018 sogno lo scudetto. Ma il mio obiettivo è quello di realizzare una quadratura che ci consenta di vincerlo per più anni. Non credo verranno altri. Inglese lo ...

Calciomercato - Napoli : obiettivo Younes. Ecco chi è il talento dell'Ajak che può diventare il vice Insigne : Riflettori sul mercato accesi ormai da tempo, in casa Napoli " nonostante le due gare di campionato ancora da disputare prima dell'inizio del nuovo anno " si pensa già ai rinforzi da regalare a ...

