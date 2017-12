Napoli | choc a San Silvestro | uomo in auto colpito da proiettile L' ipotesi di una

Choc a Napoli - bimbo di tre anni morto al Santobono : la Procura indaga per omicidio colposo : Hanno acquisito le carte, i documenti clinici riconducibili alla permanenza del piccolo - purtroppo drammaticamente breve - all'interno dello stesso ospedale: al Santobono, dove il bambino...

Choc a Napoli - bimbo muore a 3 anni : arrivato ieri al pronto soccorso - era stato dimesso dal Santobono : Morto a tre anni dopo essere stato trasportato stamattina dal 118 al Santobono di Napoli e giunto in arresto cardiaco all'osservazione del pronto soccorso. Il piccolo di Ercolano lamentava dolori ...

Napoli - le lettere choc a Babbo Natale : «Voglio raggiungere mamma in cielo» : Un centinaio di lettere da inviare all'indirizzo di Babbo Natale: sogni, desideri e soprattutto speranze che i bambini affidano a quelli della «spa», ovvero: «Società per...

Choc a Napoli - studente 16enne tenta il suicidio nei bagni del liceo Mercalli : Choc a Napoli: uno studente di 16 anni è stato soccorso dall'ambulanza del 118 mentre si trovava a scuola, nel liceo Mercalli, in via Andrea d'Isernia, dove ci sono stati momenti...

Napoli - choc al liceo scientifico : in fin di vita studente 16enne con ferite arma da taglio sul corpo : di Melina Chiapparino choc a Napoli: uno studente di 16 anni è stato soccorso dall'ambulanza del 118 mentre si trovava a scuola, nel liceo Mercalli, in via Andrea d'Isernia. Il ragazzo è arrivato in ...

Napoli choc - topi morti nelle corsie dell'ospedale : sospese le radioterapie all'Ascalesi : Stop alle radioterapie per la presenza sospetta di topi morti in ospedale. L'emergenza è scoppiata all'Ascalesi, l'ospedale nel cuore di Forcella dove, da questa mattina, sono...

Choc nel golfo di Napoli : scoperto cadavere di un uomo durante addestramento subacqueo : Il cadavere di un uomo è stato ritrovato stamattina in mare. La notizia è stata diffusa dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che sul suo profilo facebook scrive: 'Erano circa ...

Napoli choc : 13enne accoltellato - fermato ragazzino di undici anni : Un 13enne napoletano è stato accoltellato mentre si trovava su via Foria, all'altezza degli uffici del Giudice di pace. L'episodio è accaduto poco dopo le 15.30, il minorenne è stato soccorso all'...

