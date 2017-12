Nairo Quintana | ecco i motivi del deludente 2017

: Movistar, Quintana a caccia della Oro y Paz - Nairo Quintana sarà uno dei grandi protagonisti della prossima Colomb… - SpazioCiclismo : Movistar, Quintana a caccia della Oro y Paz - Nairo Quintana sarà uno dei grandi protagonisti della prossima Colomb… - SpazioCiclismo : Nairo Quintana è pronto a dare battaglia sulle strade della Colombia Oro y Paz -

(Di domenica 31 dicembre 2017) Un anno fa #era finito sotto i riflettori del mondo del #Ciclismo, dopo aver annunciato di voler conquistare la doppietta tra #Giro d'Italia e Tour de France. A conti fatti, la sfida si è risolta in un flop completo, visto che lo scalatore colombiano non ha vinto nessuna delle due grandi corse a tappe.e la Movistar, però, hanno tratto importanti insegnamenti da questa difficile stagione che era iniziata con grandi aspettative e vittorie convincenti tra febbraio e marzo. Per il 2018, il corridore sudamericano rivedra' i propri obiettivi e l'approccio alla stagione, convinto di potersi riscattare.: Abbiamo fatto degli erroriha analizzato il suoin un'intervista al giornale spagnolo As. Il colombiano della Movistar ha spiegato che i risultati al di sotto delle attese sono dipesi da alcuni errori commessi in fase di ...