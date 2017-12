Murray pronto al rientro | ' Ora voglio solo giocare'

La Fata Nera Jaime Murray in The Originals 5 : la dark lady di Once Upon a Time pronto a redimersi? : Da Fata Nera a vampiro il passo è breve e l'arrivo di Jaime Murray in The Originals 5 non lascia indifferenti i fan della serie spin off di The Vampire Diaries. La quinta e ultima stagione farà il suo debutto nei primi mesi del 2018, anche se ancora non abbiamo una data definitiva, e ripartirà proprio da dove siamo rimasti nel finale della quarta. I fratelli Mikaelson sono ormai divisi solo per proteggere Hope e la loro stessa famiglia ma ...