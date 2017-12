MOTOCROSS COMMISSARIO TRAVOLTO E UCCISO Omertà dei piloti | due indagati | titolare

MOTOCROSS COMMISSARIO travolto e ucciso/ Piloti fanno finta di nulla e proseguono la gara : accusati 2 francesi : Motocross commissario travolto e ucciso : è successo ieri in una gara di cross al kartodromo South Milano di Ottobiano, nel Pavese. I Piloti hanno continuato a gareggiare, poi la confessione.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 20:33:00 GMT)

