Morta la donna ustionata nell' esplosione della sua casa a Latina

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : doppio agguato a Bitonto - Morta una donna innocente (31 dicembre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: arrivano le regole per il movimento. doppio agguato a Bitonto, morta una donna innocente. A Reggio Emilia abbandonano l'anziana madre. (31 dicembre 2017).(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 00:30:00 GMT)

Agguato contro pregiudicato a Bitonto - si salva usando un'anziana come "scudo". La donna è Morta : Anna Rosa Tarantino passava di lì e si è trovata nel mezzo dell'Agguato a Bitonto. L'obiettivo dei sicari era probabilmente un ventenne con precedenti penali, Giuseppe Casadibari, forse legato ad un clan locale, che però ha agguantato l'anziana signora, 84 anni, e l'avrebbe utilizzata come "scudo" per proteggersi dai colpi che lo hanno solo ferito. La donna è deceduta, mentre il giovane è ricoverato al ...

Bari - agguato in strada : Morta una donna - ferito un 20enne : Una donna di 84 anni è morta e un giovane di 20 è rimasto ferito con colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone non ancora identificate in circostanze ancora da chiarire...

Incidente Mortale sulla A14 - muore una donna 5 i feriti : Teramo - Una donna è morta e cinque persone sono rimaste ferite in un Incidente stradale sull'A14 Bologna-Taranto, tra Val Vibrata e Giulianova, in direzione Pescara. Sembrerebbe che ad entrare in collisione siano state due auto che procedevano nella stessa direzione, l'auto dove si trovava la donna poi deceduta, avrebbe tamponato una Fiat Bravo, che aveva rallentato per un ingorgo trovatosi davanti. A guidare la Giulietta, il ...

Salerno - donna trovata Morta in casa : strangolata con una cintura - fermato il figlio : Orrore questa mattina a Battipaglia, nel Salernitano, dove i carabinieri hanno rinvenuto in un'abitazione il cadavere di una donna 74enne e subito dopo hanno fermato il figlio della vittima, 42enne ...

Donna si salva dall'aggressione del marito pensionato fingendosi Morta - : successo a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, dove un uomo di 71 anni ha cercato di uccidere la moglie di 61 con alcune coltellate alla gola. Dopo essere riuscita a sfuggire alla furia del ...

Sisma 5.2 in Iran - Morta una donna : (ANSA) - TEHERAN, 21 DIC - Una donna è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite durante il terremoto di magnitudo 5.2 che ha colpito ieri sera l'Iran, con epicentro a 40 chilometri dalla capitale ...

Terremoto in Iran - panico a Teheran : Morta una donna - almeno 30 feriti : Una scossa di Terremoto magnitudo 5.2 ha colpito ieri sera l’Iran: l’epicentro è stato registrato a 40 chilometri dalla capitale Teheran. Vi sarebbe una vittima, una donna, e almeno 30 feriti. Dalla notte scorsa si sono verificate una decina di repliche di magnitudo compresa tra 2 e 3. Vittima e feriti non sono stati causati direttamente dal Terremoto, quanto dal panico che è dilagato in pochi minuti, spingendo folle di persone alla ...

Genova : schianto tra scooter e furgone in corso Armellini - Morta una donna : Genova Poco dopo le 8 di lunedì mattina, terribile schianto fra uno scooter e un furgone in corso Armellini , nel quartiere genovese di Castelletto, all'altezza dell'ospedale Evangelico: la persona ...

Grave incidente a Castelletto : Morta una donna : Genova - incidente mortale questa mattina intorno alle 8 in corso Armellini a Genova, davanti all'ospedale Evangelico. A perdere la vita nell'impatto tra un camion e una moto una donna di 40 anni. ...

Perde il controllo dell'auto e si schianta : Morta una donna : Grave incidente stradale sull'A29 tra Palermo e Mazara del Vallo. Una donna di 54 anni, C.D., ha perso il controllo della Fiat Panda sui cui stava viaggiando ed è finita fuori strada...