Morbidelli | ' Vi racconto il mio Mondiale | qualcosa di irraggiungibile E ora l' avventura

: 2017: 8 vittorie su 18 GP, 1 titolo mondiale in Moto 2 ?? 2018: MotoGP ?? Vivi il tuo sogno, Franco Morbidelli...… - Eurosport_IT : 2017: 8 vittorie su 18 GP, 1 titolo mondiale in Moto 2 ?? 2018: MotoGP ?? Vivi il tuo sogno, Franco Morbidelli...… -

Leggi la notizia su it.eurosport

(Di domenica 31 dicembre 2017) La mattina della gara, subito prima di arrivare in circuito, vengo a sapere che Luthi non correrà e io di conseguenza non devo neanche correre per sapere se diventerò Campione del Mondo. Lo sono già, ...