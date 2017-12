millennials 2018

: Le aspettative per il #2018 dei #Millennials. Da leggere e ricordare per tutto l'#anno che verrà! - chiaramondi : Le aspettative per il #2018 dei #Millennials. Da leggere e ricordare per tutto l'#anno che verrà! - alebh3 : Un 2018 per il rilancio del Paese e per forti novità nella formazione #innovazione #italia -

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 31 dicembre 2017) Il mondo dello sport, dell'innovazione, della ricerca e della cultura: diciannove millennials italiani raccontano ad Agi cosa si aspettano dal 2018 e cosa l'anno che si apre deve aspettarsi da loro. Un mondo di sogni, ambizioni e progetti, ma anche di concretezza. Andrea Giarrizzo, mi batterò perché i giovani facciano la differenza Nel 2018 mi sono trovato a rappresentare la “voce della speranza” dei giovani italiani o di essere un “punto di riferimento” per i giovani che vogliono iniziare un’avventura imprenditoriale” dice all'Agi Andrea Giarrizzo, fondfatore di Startup Super School, un programma di accelerazione imprenditoriale per giovani studenti di scuole ed università, under 25. “Questo sarà per me la base da cui partire per l’avventura del 2018. Il mio obiettivo principale ...