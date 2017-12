Milan su 4 viola | Juve | fissato il prezzo di Dybala | Inter su un ex rossonero

: RT @AmandaCobello: Fiorentina - Milan 1/1. Non sono molto contenta e metto foto casta. Forza viola sempre! ?? - MrDex68 : RT @AmandaCobello: Fiorentina - Milan 1/1. Non sono molto contenta e metto foto casta. Forza viola sempre! ?? - soccmagazine : Fiorentina-Milan 1-1, pagelle viola: squadra lenta e prevedibile ma ha fatto la partita -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 31 dicembre 2017) La sessione invernale del calciomercato 2018 VIDEO riaprira' tra qualche giorno e i top club di Serie A si stanno gia' muovendo per rinforzare le rose a disposizione degli allenatori. In casa #ntus tiene banco il 'mal di pancia' di Pauloche non sta rendendo come la scorsa stagione. La 'Joya' potrebbe partire insieme a qualche altro big bianconero. L'#sta attraversando un momento di crisi e ha bisogno di rialzarsi. Spalletti ha bisogno di qualche rinforzo importante per far rifiatare i titolari e la dirigenza potrebbe accontentarlo. Il #tentera' di regalare a Rino Gattuso uno/due innesti soprattutto un mediano e un esterno d'attacco.ntus,il superdiI bianconeri continuano a lavorare per arrivare fino in fondo in tutte e tre le competizioni ma in questo momento tiene banco la situazione legata a Paulo. Lantus ...